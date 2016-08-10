Olimpiyatlarda yarışan sporcular neden bardak çektiriyor?

Aralarında Olimpiyatların madalya rekortmeni Michael Phelps’in de bulunduğu bazı sporcular, vücutlarında büyük kırmızı lekelerle görüntülendi. Bu lekeler “bardak çekme” terapisinin izleri.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre; terapinin esası, bardağın ya da kupanın içindeki oksijeni boşaltarak, vücuttaki akupunktur noktalarına yapıştırmaya dayanıyor. Bunun için bardağın içinde örneğin alkollü pamuk yakılıyor, alev çekildiğinde meydana gelen vakum bardağı vücuda yapıştırıyor. Bu vakum deriyi kendisine doğru çekiyor, kan akışını hızlandırıyor ve 3-4 gün süreyle kırmızı noktalar oluşmasına neden oluyor.

Neden bardak çektiriyorlar?

Sporcular bu ‘tedavinin’ ağrılarına iyi geldiğini, sürekli antrenmandan ve yarıştan yorulan vücutlarının iyileşmesini hızlandırdığını söylüyor.

Tabii sporcular bu amaçla başka teknikler de kullanıyor. Spor masajı, sauna, buz banyosu ve kaslara basınç uygulayan özel giysiler gibi.

Ancak Amerikalı cimnastikçi Alex Naddour, USA Today gazetesine “şimdiye kadar yaptığı en faydalı harcamanın bardak çektirme tedavisi olduğunu” söyledi.

Bu sayede “bayağı bir ağrıdan kurtulduğunu” anlatan Naddour, “Bu yıl boyunca beni zinde tutan sırrım buydu.” dedi.

Cimnastik takımının kaptanı Chris Brooks da artık ekipten pekçok kişinin bu tedaviyi kendi kendine uyguladığını, alev yerine de pompalı kupalar kullandıklarını anlattı.

Michael Phelps’te Pazar günkü 4×100 metre serbest bayrak yarışında görülen kızarıklıklar sosyal medyada spekülasyona yol açmış, paintball oynadığını ya da dev bir ahtapotun saldırısına uğradığını söyleyenler çıkmıştı.

Ünlüler kullanıyor

Bardak çekmek yalnızca sporculara özgü değil. Her zaman alternarif tedavilere meraklı olan ünlüler arasında da yaygın. 2004’te oyuncu Gwyneth Paltrow bir film galasına sırtında benzer izlerle katılmıştı. Justin Bieber, Victoria Beckham ve Jennifer Aniston da bu kızarıklarla görüntülenen ünlülerden.

Zararı yok mu?

Britanya Akupunktur Konseyi bu yöntemin acı vermediğini, kızarıklığın kanın yüzeye çekilmesinden ve kılcal damarların çatlamasından kaynaklandığını söylüyor.

Ancak yüzücü Michael Phelps geçenlerde bir reklamda acıyla yüzünü buruştururken görüntülenmişti. Olimpiyatlara katılan başka sporcular da sosyal medyada benzer görüntüler paylaştı. Belaruslu yüzücü Pavel Sankoviç de şu fotoğrafı paylaştı: