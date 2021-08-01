Olimpiyat sporcuları pistte yarışırken, Tokyo'nun baş döndürücü sıcaklığıyla da mücadele ediyor

Olimpiyatlar'da atletizminin üçüncü gününde, yarışmacılar pistte mücadele ederken, Tokyo'nun baş döndürücü sıcaklığıyla da mücadele etti. Pist kenarında 40 dereceye çıkan sıcaklıklar ve yüzde 60 civarında nem, sporcuları ve yetkilileri zorladı.

Kayıtlara geçen en sıcak Olimpiyatlar'dan biri Tokyo 2020'de sıcak çarpması riskleri, sporcuların yanı sıra, açık hava sahalarında binlerce personeli de tehdit ediyor.

Tokyo 2020 Organizasyon Komitesi Üst Yöneticisi (CEO) Toshiro Muto, Olimpiyatlar'ın organizasyonunda yer alan yaklaşık 30 kişinin, ısıya bağlı hastalıklardan muzdarip olduğunu ancak hepsinin hafif semptomları olduğunu söyledi.

Plaj voleybolunda 2016'da altın madalya kazanan Brezilyalı Bruno Schmidt, Olimpiyatlar'ın beklediğinden daha sıcak ve çetin geçtiğini söyleyerek "İnanın ya da inanmayın, buradaki ilk iki hafta hayatımda geçirdiğim en sıcak günlerden biriydi" dedi.