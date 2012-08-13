Olimpiyatlarda doping skandalı

2012 Londra Olimpiyatları'nda kadınlar gülle atmada şampiyon olan Belaruslu Nadzeya Ostapchuk'un altın madalyası doping yaptığı gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından elinden alındı.

Ostapchuk'un gülle atma finallerinden önceki gün (5 Ağustos) ve yarışmayı kazandıktan sonra (6 Ağustos) alınan idrar örneklerinde, yasaklı “metenolone” maddesine rastlandığı IOC'nin resmi internet sitesindeki açıklamada belirtildi.

Thomas Bach, Denis Oswald ve Frank Fredericks'den oluşan IOC Disiplin Kurulu, Ostapchuk'un altın madalya aldığı kadınlar gülle atma finalinden diskalifiye edildiğini ve Londra Olimpiyatları'ndan ihraç edildiğini belirterek, Ostapchuk'a verilen madalyanın alınmasına karar verdi.

IOC'nin kararıyla, yarışmada ikinci olan 2007, 2009, 2011 dünya şampiyonu ve son olimpiyat şampiyonu Yeni Zelandalı Valerie Adams altın, yarışmada üçüncü olan Rus Evgeniia Kolodko gümüş ve dördüncü olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden Lijiao Gong bronz madalyanın sahibi oldu.

6 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan atletizm yarışmalarında kadınlar gülle atma finalinde, 2005 dünya, 2010 Avrupa şampiyonu Belaruslu Nadzeya Ostapchuk, 21,36 metrelik atışıyla altın madalya kazanmıştı.