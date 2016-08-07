Olimpiyatlarda bomba paniği!

Yol bisikleti yarışları sırasında bitiş çizgisinin yakınlarındaki bir bölgede bulunan şüpheli paketler, bomba imha uzmanları tarafından kontrollü olarak patlatıldı.

Emniyet birimlerince yapılan incelemenin ardından patlatılan çantanın içinden kıyafet çıktığı belirtildi.

Son dönemde Rio de Janeiro'da alınan yoğun güvenlik önlemleri kapsamında olimpiyat bölgesi ve yakınlarında bulunan her şüpheli paket, emniyet birimlerince etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak, oyunların açılış seremonisi sırasında olimpiyatta plaj voleybolu müsabakalarının yapılacağı alanın da yer aldığı Copacabana Plajı'nın geniş bir bölümü, emniyet şeridine alınmıştı. Bulunan şüpheli iki paket, bomba tarama cihazlarınca incelenerek patlatılmıştı.

Basın çadırına mermi

Rio de Janeiro'da yapılan 2016 Olimpiyatlarında basın çadırına bir merminin isabet etmesi korku yarattı.

Olimpiyatlarda binicilik müsabakalarının yapıldığı bölgedeki basın çadırına bir mermi isabet etti. Olay anında merkezde bulunan gazeteciler büyük korku yaşarken, olayda yaralanan olmadı. Rio de Janeiro emniyeti, merminin nereden geldiğini araştırdıklarını ve büyük ihtimalle hipodrom yakınlarındaki Deodoro askeri bölgesinden ateş edilmiş olabileceğini açıkladı.