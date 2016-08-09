Olimpiyatlarda 2. cinsel taciz tutuklaması

Namibyalı boksör Jonas Junius, Rio de Janeiro'daki Olimpiyat köyünde kadın bir temizlik görevlisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Suçlamada bulunan kadın, 22 yaşındaki boksör Junius'un kendisini tutup öpmeye çalıştığını ve seks karşılığında para teklif ettiğini söyledi.

Geçen hafta Faslı boksör Hassan Saada da iki kadın temizlik görevlisini taciz ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. Hakim, Saada'nın 15 gün boyunca gözaltında tutulmasına karar verdi. Bu durumda Saada Olimpiyatlarda yarışmaya devam edemeyebilir.

Milli boksör Mehmet Nadir Ünal, Saada'nın gözaltına alınması nedeniyle hükmen galip sayıldı.

Namibya'nın bayrak taşıyıcısı olan Junius ise bu durumda Fransız boksör Hassan Anzille ile 11 Ağustos'ta yapacağı maça çıkamayabilir.

Brezilya'nın en büyük ikinci kenti Rio de Janeiro'da 5 Ağustos'ta başlayan 2016 Yaz Olimpiyatları 21 Ağustos'ta sona erecek.