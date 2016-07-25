Olimpiyatlara saldırı şüphesiyle 12 gözaltı



Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak Olimpiyat Oyunları öncesinde saldırı planları yaptığı iddia edilen bir şüpheli daha gözaltına alındı. Yetkilerin verdiği bilgiye göre, emniyet birimlerinin yürüttüğü operasyon çerçevesinde firar eden son şüpheli de Mato Grasso Eyaleti'nde ele geçirildi. Söz konusu şüpheliyle birlikte saldırı planları yapmakla suçlanan 10 zanlı geçen Perşembe günü gözaltına alınmıştı, bir şüpheli ise Cuma günü polise teslim olmuştu.

Brezilya'nın farklı eyaletlerinde geçen haftalarda yürütülen ve 130 polisin katıldığı operasyonlarda toplam 19 evde aramalar yapıldığı açıklandı. Brezilya Adalet Bakanı Alexandre de Moraes'in verdiği bilgiye göre, sadece Brezilyalıların oluşturduğu çetenin silah satın almayı planladığı tespit edildi. Ayrıca şüphelilerden birinin internette IŞİD'e sadakatini gösterdiğini ancak İŞID örgütü ile doğrudan bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre, şüpheliler Nisan ayından beri izleniyordu. Polisin, zanlıların iletişim uygulamaları WhatsApp ve Telegram üzerinden yaptığı yazışmalar üzerinden ipucuna ulaştığı kaydedildi. Yapılan takip sonucunda, zanlılardan birinin AK 47 tipi piyade tüfeği satın almak için Paraguay'da yasa dışı yollardan silah satan bir internet sayfasını ziyaret ettiği tespit edildi.

Saldırı ihtimali “düşük”

Bu gelişmelere rağmen, Adalet Bakanı Alexandre de Moraes Olimpiyat Oyunları sırasında ülkede terör saldırısı düzenlenme ihtimalinin “çok düşük” olduğunu söyledi. Bakan de Moraes, ortaya çıkartılan çetenin “amatör bir hücre” olduğunu ve iyi organize olmadıklarını belirtti.

2016 Yaz Olimpiyat Oyunları, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 5-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek. Olimpiyatlar süresince 47 bin polis ile 38 bin askerin görev yapması planlanıyor. Olimpiyatlar nedeniyle kente 500 bin turistin gelmesi bekleniyor. Fransa'nın Nice kentindeki saldırının ardından, Brezilyalı yetkililer önlemleri daha da artıracaklarını duyurdu.