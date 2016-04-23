‘Olimpiyatlara katılmak Rus atletlerin hakkıdır’



Alman Der Spiegel dergisine konuşan Vitali Mutko, Rus atletlerin 2016 Rio Olimpiyatları'na katılmalarına getirilen men kararının kaldırılacağını ümit ettiğini söyledi. Rusya Spor Bakanı Mutko “Men kararının kaldırılması için yapılabilecek her şeyi yaptık” diye konuştu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF), Rusya Atletizm Federasyonu'nun üyeliğini atletlere doping verdiği gerekçesiyle askıya almıştı. Birçok spor dalında atletlerin bu yıldan itibaren yasaklı maddeler listesine alınan meldonyum maddesini kullandıkları anlaşılmıştı.

Rusya Spor Bakanı Vitali Mutko meldonyum maddesinin doping listesine alınmasının adil olmadığını söyledi. Söz konusu maddenin Rusya'da sık sık kalp rahatsızlıklarına karşı ve önleyici tedavi olarak yazıldığını belirten Mutko “Bu kötü bir anabolik değildir, sadece toparlanmaya yardımcı olur” dedi. Ülkesinin dopingle mücadelede reform süreci içinde olduğunu belirten Spor Bakanı Mutko “Görevlileri ve şüpheli antrenörleri değiştirdik. Rio'da olmak atletlerimizin etik olarak hakkıdır” diye konuştu.

IAAF Rus atletlerin Olimpiyat Oyunları'na katılıp katılamayacağına 17 Haziran tarihinde yapacağı toplantıda karar verecek.