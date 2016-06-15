Olimpiyatlar için Zika salgını uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Brezilya’da gerçekleşecek Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları gibi kitlesel toplanmalarda Zika virüsünün yayılma riskine ilişkin bir uyarı yayımladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; WHO Acil Durum Komitesi, Zika salgının yoğun olarak görüldüğü ülke olarak bilinen Brezilya'da, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek uluslararası olimpiyat ve oyunlarda salgın riskinin olduğunu, ancak "düşük düzeyde" seyredeceğini açıkladı.

Komite üyeleri, 14 Haziran’da telekonferans ile gerçekleşen toplantının ardından, bu geniş katılımlı etkinliklerin "salgın için risk oluşturabilecek bireyleri bir araya getirebileceği ve bireyler için uluslararası düzeyde bulaşma riski oluşturabileceğini" duyurdu.

Riskler azaltılabilir

Komite yaptığı yazılı açıklamada, Zika virüsüne ilişkin risklerin "doğru kamu sağlığı önlemleriyle" azaltılabileceğini belirtirken, kitlesel toplanmaların olmadığı durumlarda da bireysel risklerin sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası seyahatler öncesinde yolculara uyarısını güncelleyen WHO, açıklamasında Zika virüsünün oyunlar sırasında ülkelere yayılma riskinin “çok düşük” olduğunu çünkü Brezilya’nın kış döneminde bu gibi arbovirüslerin yerelde bulaşma yoğunluğunun azalacağını ifade etti. Açıklamaya göre, oyunların gerçekleşeceği alanlarda uygulanacak “vektörel kontrol” gibi artırılmış önlemlerle, sivrisinekler ve karasinekler gibi bulaştırma riski en yüksek haşerelerin de önüne geçilmesi amaçlanacak.