T24 LogoT24 Logo
Dünya

Olimpiyatlar için Zika salgını uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü: Brezilya'da, düzenlenecek olimpiyat ve oyunlarda salgın riski var ancak "düşük düzeyde" seyredecek

15 Haziran 2016 16:16

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Brezilya’da gerçekleşecek Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları gibi kitlesel toplanmalarda Zika virüsünün yayılma riskine ilişkin bir uyarı yayımladı.

Milliyet'te yer alan habere göre; WHO Acil Durum Komitesi, Zika salgının yoğun olarak görüldüğü ülke olarak bilinen Brezilya'da, ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek uluslararası olimpiyat ve oyunlarda salgın riskinin olduğunu, ancak "düşük düzeyde" seyredeceğini açıkladı.

Komite üyeleri, 14 Haziran’da telekonferans ile gerçekleşen toplantının ardından, bu geniş katılımlı etkinliklerin "salgın için risk oluşturabilecek bireyleri bir araya getirebileceği ve bireyler için uluslararası düzeyde bulaşma riski oluşturabileceğini" duyurdu.

 

Riskler azaltılabilir

 

Komite yaptığı yazılı açıklamada, Zika virüsüne ilişkin risklerin "doğru kamu sağlığı önlemleriyle" azaltılabileceğini belirtirken, kitlesel toplanmaların olmadığı durumlarda da bireysel risklerin sürdüğünü ifade etti.

Uluslararası seyahatler öncesinde yolculara uyarısını güncelleyen WHO, açıklamasında Zika virüsünün oyunlar sırasında ülkelere yayılma riskinin “çok düşük” olduğunu çünkü Brezilya’nın kış döneminde bu gibi arbovirüslerin yerelde bulaşma yoğunluğunun azalacağını ifade etti. Açıklamaya göre, oyunların gerçekleşeceği alanlarda uygulanacak “vektörel kontrol” gibi artırılmış önlemlerle, sivrisinekler ve karasinekler gibi bulaştırma riski en yüksek haşerelerin de önüne geçilmesi amaçlanacak.

ETİKETLER

Zika salgınıBrezilyaDünya Sağlık Örgütüolimpiyat

İlgili Haberler

2016 Yaz Olimpiyatları öncesi Brezilya'da Zika virüsü endişesi

2016 Yaz Olimpiyatları öncesi, ülkeyi kasıp kavuran Zika virüsüne karşı ne tür önlemler alınacağı tartışılmaya devam ediyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24