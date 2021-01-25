Olimpiyatlar için 60 oyuncuya davet gönderildi

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları için çalışmalarına başladı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA)'de mücadele eden 60 basketbolcuya, Olimpiyatlarda oynaması için davet gönderildi.

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Milli Takımı, Koronavirüs nedeniyle ertelenen ve düzenleneceği de meçhul olan Tokyo Olimpiyatları için 60 oyuncuya davet yolladı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre ABD Milli Takımı, ligin süper starlarına da davet yolladı.

Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Milli Takımı, NBA Finalleri'nde boy gösterecek bazı oyuncularından ise Tokyo Olimpiyatları'nda yararlanamayacak. Çakışan takvim sonucunda bazı yıldız oyuncuların Tokyo Olimpiyatları'nda boy göstermesi beklenmiyor.

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