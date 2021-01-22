Japonya, Koronavirüs sebebiyle Olimpiyatlar'ı iptal etmeyi düşünüyor

Normalde 2020 yazında gerçekleşmesi planlanan ancak Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın iptal edilmesi gündemde.

The Times of London'da yayımlanan habere göre Japon hükümeti, Tokyo Olimpiyatları'nın Koronavirüs nedeniyle iptal edilmesi gerektiğine karar verdi.

Hükümet, bir sonraki Tokyo Olimpiyatları için en erken tarihin 2032 olabileceğini düşünüyor.

Rapora göre Japonya, yarışma hazırlıkları için 25 milyar dolar harcadı, ancak anketler Japon halkının yüzde 80'i Olimpiyatlar'ın gerçekleşmesini istemiyor.

The Times'ın haberine göre Japonya hükümeti oyunların gerçekleşebileceğini ancak Koronavirüs vakalarının yeni bir kış dalgası sebebiyle artmasıyla, bu hedefin çok daha zor hale geldiğini söyledi.

İktidar koalisyonunun üst düzey bir üyesi, "Kimse bunu ilk söyleyen kişi olmak istemiyor ancak fikir birliği Olimpiyatlar'ın gerçekleşmesinin çok zor olduğu. Şahsen bunun olacağını sanmıyorum" dedi.

2024 Olimpiyatları'nın Paris'te yapılması planlanıyor.

TIKLAYIN - Japonya halkının yüzde 80'i Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yazında düzenlenmesine karşı