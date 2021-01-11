Japonya halkının yüzde 80'i Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yazında düzenlenmesine karşı

Japon haber organı Kyodo'da sonuçları açıklanan ankete göre Japonya halkının yüzde 80'lik bir kesimi Olimpiyat Oyunları'nın 2021 yazında plananlanan tarihlerde düzenlenmesine karşı. Ankete katılanların yüzde 35,3'ü Olimpiyatlar'ın iptal edilmesi gerektiğini savunurken, yüzde 44,8'i tekrar bir erteleme kararını destekliyor.

Japonya'da günlük Koronavirüs vakaları 2021 ocak ayı itibariyle çok ciddi bir artış göstermiş ve günlük 7000'e ulaşan vaka sayıları sağlık hizmetlerine talepte yoğunluk yaratmıştı.

Ülke genelinde rastgele seçilen 715 hanede kayıtlı 1274 telefon numarası aracılığıyla gerçekleştirilen ankete toplamda 1041 kişi katlım gösterdi. Cevap veren kişilerin yüzde 35,3'ü Olimpiyatlar'ın iptal edilmesi gerektiğini savunurken yüzde 44,8'i tekrar bir erteleme kararını desteklediği ifade edildi.