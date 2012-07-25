Olimpiyatlar halk için mi, zenginler için mi?

Londra'da halkın Olimpiyat Oyunları coşkusuna katılıp katılamayacağı tartışma konusu bu tartışmanın ortaya çıkmasının en büyük nedeni olarak da bilet fiyatlarının yüksek olması gösteriliyor. Organizasyon sebebiyle yolların kapatılması da tartışmaları hararetlendirdi.

Birleşik Krallık, "2012 Olimpiyat Oyunları sadece elit kesim için değil, herkes içindir” cümlesini adeta slogana dönüştürdü. Öyle ki, açılış töreni için oluşturulacak kortej, okul çocuklarından, hemşirelere Britanya halkının sıradan mensuplarından seçildi. Ne var ki bu gayretler, düşük profilli izleyicinin bilet fiyatlarının üstesinden gelemiyor olması gerçeğini değiştirmedi.

Haziran ayı içerisinde, toplam 8,8 milyon bilet internet üzerinden satılarak tükenmişti. Buna rağmen, cebi şişkin kesim için fahiş fiyatlardan satılmak üzere prestijli yerlerden bir çok biletin karaborsada satılmak için bir kenara ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Özetle, cep yakan fiyatlara satılmak üzere çok sayıda biletin kasten alıkonulduğuna dair haberler ayyuka çıktı.

Yetkililer iddiaları reddediyor

Olimpiyat Atletizm Komitesi Başkanı Jonathan Edwards, bu iddiaları reddediyor. Edwards, bir miktar biletin satışa sunulmadığını doğruluyor, fakat bunun karaborsa satış gibi bir niyet yüzünden değil, yoğun taleple ilişkili normal bir prosedür olduğunu söylüyor ve ekliyor, "Bu satış politikasının sebebi gayet basit. Satışa sunduğumuz bilet sayısının çok daha üzerinde bir taleple karşı karşıya kaldık, hepsi bu. Bizim bilet başına kazancımız, sadece 25 centtir. Ve bizim Uluslararası Organizasyon Komitesi'ne verdiğimiz sözlerden biri de, atletlerin tamamen dolu bir stadyum atmosferinde oyunlara katılacaklarıdır. Bunu gerçekleştirmek görevimiz ve bu gerçekten atletlerin motivasyonu için önemli bir faktör."

Diğer taraftan yerel halk, Olimpiyat coşkusuna dahil olacağı konusunda şüpheli. Resmi Olimpiyat yetkilileriyse, sıradan insanlar için de pek çok organizasyon hazırlandığı konusunda ısrarlı ve iddialı. Yetkili isimlerden John Armitt, Londra'nun muhtelif alanlarında organizasyonlar düzenleneceğini ve tüm halkın keyif alacağı etkinlikler hazırlandığını söyledi.

Londralılar, yolların trafiğe kapatılmasına öfkeli

Olimpiyat ünitelerine ulaşım için kullanılacak VIP feribotların yaratacakları deniz trafiği de halkın tepki duyduğu konular arasında. Taksi şoförleriyse bir çok yolun trafiğe kapalı olacağını ve bunun işlerine büyük sekte vuracağını belirtiyor. Bu öfkeli taksi şoförlerinden biri olan ve aynı zamanda Londra Taksi Şoförleri Derneği' nin sözcülüğünü yapan Steve McNamara şunları söylüyor, "Olimpiyatlar bizi büyük ölçüde etkileyecek. Olimpiyat Parkı'nın bulunduğu bölgenin otoyol ağı, bizim için hayati öneme sahip. Fakat trafiğe kapalı olacağından etkin olmayan erişim noktalarını kullanıyoruz. Bu da 38 km civarında yol kaybı demek. Bu durumu düzeltebilecekken, hiç bir şey yapmıyorlar ve biz bu duruma gerçekten çok öfkeliyiz.

Londra halkının tek umudu, biletli ya da biletsiz, kentlerinde yaşanacak Olimpiyat coşkusunun parçası olup, bu hazzı yaşamak. Fakat bilet sorunundan, günlük hayatı sekteye uğratan problemlere dek halen bir çok soru işareti geçerliliğini koruyor. (Deutsche Welle Türkçe)