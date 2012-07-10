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Spor

Olimpiyat'ın onur konuğu Erdoğan

Başbakanı'na gönderilen davet üzerine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile birlikte değerlendirme zirvesi yaptı

10 Temmuz 2012 10:47

İngiltere Başbakanı Cameron'un 2012 Londra için özel davetine Başbakan Erdoğan 'evet' dedi.

Başbakan Erdoğan, 27 Temmuz'da başlayacak Londra Olimpiyat Oyunları'na gidiyor.

Bu haberi Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç dün Avrupa şampiyonu atletleri kabülünde açıkladı.

Açılışa katılacak olan Erdoğan, İngiltere Başbakanı Cameron ile Kayaalp veya Filenin Sultanları'nın bir karşılaşmasını izleyecek.

Akşam gazetesinde Murat Tarhan imzasıyla çıkan haberede, Cameron'dan haziran başında geldiği belirtilen davetin, "Sayın Başbakan; rekor sayıda sporcuyla katılacağınız Londra Olimpiyat Oyunları'nda sizi ağırlamaktan onur duyarım. Sizi açılış törenimizde görmek isteriz. Türk sporcularının madalya şansının yüksek olduğu bir müsabakayı da birlikte izlemek isterim" şeklinde olduğu kaydedidli.

Tarihte ilk kez bir Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'na gönderilen davet üzerine Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile birlikte değerlendirme zirvesi yaptı.

İngiltere'nin bu katılıma siyasi açıdan da büyük önem vermesi, 2020 Olimpiyatları adaylığımıza destek olması ve Türk sporcularının moral bulması için 'davete icabet' kararı alındı.

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