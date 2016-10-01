Olimpiyat yıldızları Boğaziçi'nde buluştu

2016 Rio Yaz Olimpiyatları'nın 4 madalyalı sporcusu Çinli Ting, Sırp Rasic, ABD'li Hill ve Hollandalı Slöetjes yeni sezondz Vakıfbank'ta mücadele edecek. Vakıfbank'ın madalyalı kraliçeleri kendilerine rakip olarak Eczacıbaşı'nı gördüklerini söylediler.

Hürriyet'ten Süleyman Arat'ın haberi şöyle:

- Önce sözü olimpiyat şampiyonu Çin’li Ting aldı...

- Altın madalya almamızda hocamız Lang Ping’in, “Çıkın, tarihe adınızı yazdırın” sözleri çok etkiliydi.

- Çok tecrübeli bir kadroyduk. Rio, yaşları itibariyle birçok oyuncunun son şansıydı. Bu duygu bize en önemli itici güç oldu. Altın rüya gibiydi.

- Olimpiyata giderken MVP seçilmeyi hedef koymuştum. Bunu da başardığım için mutluyum.

“Türk voleybolunun geleceği parlak"

- Olimpiyat 2.’si Sırbistan’la turnuvada en iyi orta oyuncu seçilen Rasic de, Türkiye’deki 3. sezonunda tüm kupaları kaldırmak istiyor...

- Giovanni Guidetti ile çalışmak, başarıya giden yolda en önemli avantajımız.

- Dünyanın en büyük yıldızlarını kadromuza bulunduruyoruz. İşte olimpiyatlarda bütün madalyaları alan en iyiler olarak karşınızdayız. Türk voleybolu adına da çok sevinçliyim. Alttan çok başarılı, genç Türk yıldızlar geliyor.

Olimpiyatı her sporcu tatmalı

- Vakıfbank'ta ikinci sezonuna giren Hollandalı Lonneke, olimpiyatlarda her anın keyfini sindire sindire çıkarmaya ve hazmetmeye çalıştığını ifade etti...

- Tüm turnuvalardan çok farklı ve çok kalabalık bir organizasyon. Her sporcu bunu tatmalı.

- RİO Olimpiyatları’na altın beklentisiyle gidip, Sırbistan’a yenilerek bronz alan ABD’nin smaçörü Kimberley Hill da Vakıfbank’taki 2. sezonunda şampiyonluk hedeflediğini söyledi...

- Olimpiyatta altın madalyaya uzanamadık. Bunun sebebi de (Milena Rasic’i göstererek) yanımda oturan takım arkadaşım (Gülüyor).

- Kendimizi favori olarak görsek de kazanamadık.

- Vakıf’ın yıldızları, Türkiye’ye dair vazgeçemediklerini sıraladılar.

- Zhu: Kebap, dondurmalı katmer, Kapadokya ve İstanbul.

- Milena: Menemen, Kadıköy-Moda, Bebek semti.

- Kimberly: Atatürk, İstanbul, yemeklerden de menemen.

- Lonneke: Camiler, Sultanahmet, Türkiye’deki aile olgusu.