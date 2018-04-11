Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Güney Afrikalı yüzücü Chad Le Clos, Gloria Sports Arena'da hazırlanıyor

İstanbul DHA

Avrupa\'nın sayılı spor tesislerinden biri olan Gloria Sports Arena, ünlü ve kariyerli sporcuların tercihi olmaya devam ediyor.

Antalya\'daki çok amaçlı ve eşsiz tesisin son konuğu, Olimpiyat ve Dünya Şampiyonu Güney Afrikalı yüzücü Chad Le Clos oldu. Yılın neredeyse 3\'te birini 50\'den fazla branşta çalışarak geçiren başarılı sporcu, sunulan şartlardan ve tesis standartlarından fazlasıyla memnun. Daha önce birçok branşta madalya alan sayısız sporcunun hazırlık yaptığı spor kompleksini dünyaca ünlü BBC World kanalına anlatan 25 yaşındaki yüzücü, özetle şu ifadeleri kullandı: \"Gloria Sports Arena dünya standartlarında hizmet sunuyor. Çalışılabilecek en iyi tesislerden biri. Burada, farklı ülkelerden gelen büyük bir aile gibi beraber çalışma olanağı bulmam, eğitimim ve gelişimimdeki dinamiklere pozitif anlamda çok büyük etkisi oluyor.\"

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