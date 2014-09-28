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Spor

'Olimpiyat Stadı'ndan kurtulun'

Rıdvan Dilmen ve Eskişehirsporlu Erkan Zengin, dün akşam oynan Beşiktaş-Eskişehirspor maçının ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda futbol oynamanın imkansız olduğunu söyledi

28 Eylül 2014 11:53

Ntvspor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta mücadelesinde Beşiktaş evinde Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın oynandığı Atatürk Olimpiyat Stadı için “Bu stattan bir an önce kurtulun” dedi.

Dilmen, “Buradan TFF'ye ve Beşiktaş yönetimine sesleniyorum. Bu stattan bir an önce kurtulun. Rüzgâr sürekli değişiyor, top kontrolü imkânsız gibi, zemin berbat bir halde, burada futbol mutbol oynayamazsınız. Beşiktaş yönetiminin bir an önce bunu çözmesi lazım. Gidin Ankara'ya oynayın. Orası Beşiktaş'ın kalesidir. Bu zeminle ilgili hangi futbolu konuşalım neyi konuşalım” dedi.

 

Erkan Zengin: Bunun adı rezillik

 

Eskişehirspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlı takımın futbolcusu Erkan Zengin açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor'un Beşiktaş ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kırmızı-siyahlı takımın futbolcusu Erkan Zengin açıklamalarda bulundu. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki şartlardan yakınan Erkan Zengin, " Futbol oynanmadı. Ben buna rezillik diyorum. Beşiktaş burada maç kazanamaz. Kimse kazanamaz. Normalde maç 0-0 bitecekti. Şansa böyle goller oldu. Bu sahada sadece mücadele edeceksin. İnanılmaz kötü. Zemin, hava, rezillik yani" dedi.

Berabere kalmalarına da değinen Erkan Zengin, "Biz buraya 3 puan için geldik. Ama sahanın böyle olması, erken gol yememiz maçı bu hale getirdi. 1 puan iyi oldu" açıklamasını yaptı.

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