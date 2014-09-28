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Spor

Beşiktaş, Eskişehirspor ile 1-1 berabere kaldı

Siyah beyazlı takım aldığı bu beraberlik ile puanını 8'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu

28 Eylül 2014 01:03

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş ile Eskişehirspor 1-1 berabere kaldı ve iki takım da 1 puan razı oldu...

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada siyah beyazlı takım 21. dakikada Olcay Şahan'ın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önce bitirdi. İkinci yarının başlarında daha etkili taraf olan Eskişehirspor 72. dakikada Berkay Dabanlı'nın attığı golle skora dengeyi getirdi: 1-1

Hürriyet'te yer alan habere göre, karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olamayınca iki takım da 1 puana razı oldu... Eskişehirspor'un Arjantinli oyuncusu Mori, 87. dakikada 2. sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı...

 

Kartal lider oldu

 

Siyah beyazlı takım aldığı bu beraberlik ile puanını 8'ye yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Eskişehirspor ise 5 puana ve 6. sıraya yükseldi...

 

Olcay Şahan gol sevincini
malzemeciler ile paylaştı

 

Olcay Şahan golü attıktan sonra saha kenarında bulunan malzemeciler Ünal Akkoyun, Erdal Erdem, masör Cemil Karataş ve Kadir Beşiktaş'a sarılarak gol mutluluğunu paylaştı. Olcay Şahan'a maç öncesi gol atacağını söyleyen Cemil "Büyüksün Allah çalışanın anında" diyerek moral verdi.

 

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