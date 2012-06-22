Olimpiyat Stadı tadilata giriyor, Beşiktaş Arena'da mı oynayacak?

Beşiktaş’ın önümüzdeki sezon maçlarını nerede oynayacağına dair tartışma yeni bir boyut kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Olimpiyat Stadı’nın 1 yıl restorasyona alınacağını açıkladı.



İnönü Stadı’nı yıkıp yeniden yapmayı planlayan ve bu süreçte maçlarını oynayacağı bir stat arayan Beşiktaş’ın ilk tercihinin TT Arena olduğu biliniyor. Bu niyet, yanında pek çok tartışmayı da getiriyor.

Tartışma iki konuda:

1- Galatasaray bunu kabul edecek mi?

2- Galatasaray’ın bunu reddetme yetkisi var mı?

Her iki konuda da çelişkili açıklamalar gelmekte...

Galatasaray’da bir kesim Beşiktaş’ın TT Arena’ya gelmesine şiddetle karşı çıkarken bir kesim daha ılımlı konuşuyor. Karşı çıkanların başında Başkan Yardımcısı Adnan Öztürk ile taraftar grubu ultrAslan geliyor. Ancak diğer yanda Başkan Ünal Aysal ve Teknik Direktör Fatih Terim bu konuda daha ılımlı mesajlar veriyor...

Ancak tartışma bununla da sınırlı değil çünkü Galatasaray’ın bu konuda son sözü söyleyecek taraf olup olmadığı da netleşmedi. Beşiktaş’ın bu talebini değerlendirecek kurumun Galatasaray mı yoksa Gençlik Spor Genel Müdürlüğü mü olduğu tartışılmaya devam ediyor.

Yani hem kararı alacak kurumun hangisi olduğu belirsiz; hem de kararı alacak olan Galatasaray Spor Kulübü ise alınacak kararın ne olduğu belirsiz...

Bugün Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın yaptığı bir açıklama, Beşiktaş’ı Arena’da istemeyen ve "Biz nasıl Olimpiyat’ta oynadıysak, onlar da Olimpiyat’ta oynasınlar" diyen Galatasaraylılar’ın elini zayıflatacak türden...



Olimpiyat Stadı 1 yıl kapanacak!



Bakan Suat Kılıç, tartışmaların en alevli olduğu dönemde sürpriz bir açıklama yaparak Olimpiyat Stadı’nın 1 yıl bakıma alınacağı söyledi. Stadın, İstanbul'un 2020 Olimpiyat adaylığı dosyasının en önemli değerlerinden biri olduğunu söyleyen Kılıç, restorasyonun stadın inşaatı sırasında öngörülemeyen bazı eksiklikleri tamamlamayı amaçladığını belirtti. Suat Kılıç "Başta rüzgar nedeniyle yaşanan olumsuzluklar olmak üzere meteorolojik etkilere karşı önlemler alacağız" dedi.

1 yıl sürecek çalışmaların maliyetinin 15-20 milyon lirayı bulabileceğini kaydeden Kılıç, İstanbul Olimpiyat Hazırlık Düzenleme Kurulu Sekreteryası’nı da stadyuma taşıyacaklarını kaydetti. Kılıç, "Yakın zamanda Türkiye Futbol Federasyonu da Olimpiyat Stadyumu’na taşınmayı arzulayacaktır" ifadesini kullandı.

Bakan Kılıç, Olimpiyat Stadyumu’nun kapanmasıyla İstanbul'daki diğer stadyumlarının daha yoğun kullanılmasının gündeme geleceğini de kaydetti.



İBB de boşa çıktı



Bu arada yaşanan bu gelişme Beşiktaş’a Olimpiyat Stadı kapılarını kapattığı gibi İBB’nin de sahasız kalmasına neden olacak. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda 20 civarı iç saha maçı oynayacak olan İBB’nin de önümüzdeki sezon maçlarını oynayabilmesi için kendine stat bulması gerekiyor. Ancak zaten oldukça az taraftara oynayan İBB'nin Beşiktaş gibi büyük bir stat ihtiyacının olmaması, seçenekleri arttıracak...