Olimpiyat şampiyonu yüzücü Hackett kayıp

Kariyerinde 3 olimpiyat altını bulunan Avustralyalı yüzücü Grant Hackett'tan bir süredir haber alınamadığı ve ailesi polise kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

Eurosport'un haberine göre 36 yaşındaki sporcunun babası Nev Hackett, geçtiğimiz gün evde yaptığı gürültü sebebiyle polis tarafından gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan oğluna ulaşamadıklarını söyledi. Telefonla yaptıkları son görüşmede oğluna nerede olduğunu sorduğunu ifade eden baba Hackett, "Grant lafı dolandırarak soruma cevap vermekten kaçındı. Oğlum şu anda kayıp ve zihinsel açıdan çökmüş durumda" diyerek yetkililerden yardım talep etti. Şampiyon yüzücünün kardeşi de, Hackett'ın kendisine zarar vermesinden endişe duyduğunu dile getirdi.

Kumarhanede çıplak görüntülenmişti

Sidney 2000'de iki, Atina 2004'te ise bir altın madalyası bulunan Grant Hackett, son dönemde sportif başarılarından ziyade karıştığı olaylarla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen 2016 Rio Olimpiyatları'na katılım hakkı elde edemedikten sonra Melbourne'den kalkan bir uçakta bir yolcuya saldıran Hackett, polis tarafından sorgulanmıştı.

2014 yılında yine Melbourne'deki bir kumarhanede çıplak görüntülenen 36 yaşındaki yüzücü, daha önce verdiği bir röportajda uyku haplarına bağımlılığı olduğunu itiraf etmişti.