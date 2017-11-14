Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'e SESAM'DA testler yapıldı

\"Avrupa Şampiyonası\'na daha iyi hazırlanabileceğim\"

\"Bunlar sporcuların gelişiminde oldukça önemli\"

\"Milli takım antrenörleri burada uygulanan testlere önem vermeli\"

ERCAN ATA / ANKARA,(DHA)

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül\'e, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı\'nda (SESAM) sağlık ve performans değerlendirme testleri uygulandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü\'nün ana hizmetlerinden biri olan sporcu sağlığı, performans değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve takibi adına çalışmalar yapan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye\'de sporun geliştirilmesi, yaygınlaştırılması, ulusal ve Uluslararası yarışmalarda Türkiye\'yi temsil edecek şampiyonlar yetiştirilmesinde Türk sporuna destek veriyor.

\"BUNLAR SPORCULARIN GELİŞİMİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİ\"

Milli güreşçi Taha Akgül\'e Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı\'nda bulunan laboratuvarlarda çeşitli testler uygulandı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı hakkında değerlendirmelerde bulunan Akgül, \"ABD ve Avrupa\'da spor ve bilim yıllardır iç içedir. Ülkemizde de artık sporda bilimden faydalanılmaya başlandı. Bu çok güzel ve önemli bir gelişme. Yapılan sağlık ve performans testleri sayesinde sporcular eksik oldukları yönleri öğrenebilmekte ve bu eksiklikleri gidermeye yönelik önerileri kendi antrenman ve beslenme programlarına uygulayabilmektedir. Örneğin sporcular zayıf olan kas gruplarını, kondisyon eksikliklerini, vücutlarındaki yağ ve kas oranını biliyor. Bu sayede beslenmelerini ve antrenman programlarını değiştirerek eksik yanlarını geliştirmeye odaklanabiliyor. Bunlar sporcuların gelişiminde oldukça önemli\" dedi.

\"AVRUPA ŞAMPİYONASI\'NA DAHA İYİ HAZIRLANABİLECEĞİM\"

Sporda bilimin uygulanması anlamında, geçmiş yıllara oranla büyük gelişme olduğunu gözlemlediğini belirten Akgül, \'\'Biz de bu gelişmelerden büyük memnuniyet duyuyoruz. Eksik olan kas gruplarımı buraya gelip antrenmanlar yaparak çalıştırmaya devam edeceğim. Güçlü olan kas gruplarımı zaten biliyorum önemli olan eksik olan yerleri tamamlayabilmek. Burada bunların tespiti yapıldı. Bu şekilde önümüzdeki Avrupa Şampiyonası\'na daha iyi hazırlanabileceğim\" diye konuştu.

\"MİLLİ TAKIM ANTRENÖRLERİ BURADA UYGULANAN TESTLERE ÖNEM VERMELİ\"

Milli Takım antrenörlerinin burada uygulanan testlere önem vermesi gerektiğini ve sonuçlara göre her sporcuya bireysel program uygulanması gerektiğini vurgulayan Taha Akgül, \'\'Tüm sporcuların zayıf olduğu özellikleri ve kas grupları birbirinden farklı. Bu yüzden söz konusu test sonuçlarına göre sporculara kamplarda bireysel antrenmanların hazırlanması ve uygulanması çok önemli\" şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)