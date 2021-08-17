Olimpiyat şampiyonu judocu, cinayetten tutuklandı

Gürcistan'ın ilk olimpiyat şampiyonu olan judocu Zurab Zviadauri birden fazla cinayet işlediği iddiasıyla tutuklandı.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı, ülkenin ilk olimpiyat altınını getiren judocu Zurab Zviaduri'nin birden fazla cinayet şüphesiyle tutuklandığını duyurdu. 40 yaşındaki Zviadauri ile birlikte bir kişi daha cinayetlerle ilgili olarak gözaltına alındı.

Tiflis'in 95 kilometre doğusunda bulunan Tsinandali kasabasında üç kişi ölü olarak bulunmuştu. Polis, kurbanların silahla vurulduğu ve faillerinin tutuklandığı açıklamıştı.

Faillerden birinin olimpiyat şampiyonu judocu Zurab Zviaduri olduğu öğrenilirken, ünlü judocu suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezası yatacak.

Spordan sonra, siyasete atılmıştı

Haberglobal'in haberine göre; Zviadauri, Gürcistan'ın bağımsızlığının ardından katıldığı ilk olimpiyat oyunlarında Atina 2004'te yarışmış ve judoda 90 kiloda olimpiyat şampiyonu olarak ülkesinin tarihine geçmişti.

Zviadauri sporu bıraktıktan sonra siyasete atılmış ve 2012-2016 yıllarında parlamentoda yer almıştı.

Öte yandan Zviadauri'nin kendisi gibi judocu olan vaftiz oğlu Lasha Bekauri de geçtiğimiz günlerde Tokyo'ya yapılan 2020 olimpiyatlarında altın madalya kazanmıştı.