Olimpiyat şampiyonu intihar mı etti

T24 - Kenyalı olimpiyat şampiyonu maratoncu Samuel Wanjiru, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.





24 yaşındaki Wanjiru, Nyahururu'daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti.

Polisten yapılan açıklamada, Wanjiru'nun intihar edip etmediğinin araştırıldığı belirtildi.

Olimpiyatlarda Kenya'ya altın madalya kazandıran ilk Kenyalı olan Samuel Wanjiru, geçtiğimiz aralık ayında eşini öldürmeye teşebbüsten ve ruhsatsız Kalaşnikof bulundurmaktan gözaltına alınımştı.

2008 Pekin Olimpiyatları'nda maratonda altın madalyanın sahibi olan Wanjiru, aynı yıl Londra ve Chicago maratonlarını parkur rekoru kırarak kazanmış, geçtiğimiz yıl Chicago'da ikinci kez mutlu sona ulaşmıştı.