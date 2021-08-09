Olimpiyat Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'nin oyunlara son dakika yetiştiği ortaya çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye boks branşında ilk altın madalyasını kazandıran Busenaz Sürmeneli'nin Mart ayında elinden ameliyat geçirdiği ve oyunlara son anda yetiştiği ortaya çıktı.

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Mart ayında kritik bir ameliyat geçirmiş ve Haziran başındaki kota müsabakaları sonucu olimpiyat vizesini almıştı. Elindeki sakatlık nedeniyle uzun süre sıkıntı yaşayan milli boksör, birçok doktora başvursa da bir türlü kesin çözümü bulamamıştı. Busenaz Sürmeneli yaklaşık 5 ay önce Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve Milli Takım Antrenörü Cahit Süme ile birlikte, spor yaralanmaları konusunda çok tecrübeli bir isim olan Prof. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu’nun kliniğine gitti.

Ameliyatı şart oldu

Milliyet gazetesinden Ümit Avcı'nın haberine göre, bir dönem Basketbol Milli Takımı’nın doktoru olarak da görev yapan Beyzadeoğlu, ameliyatla milli boksörün elindeki sorunun giderileceğini söyledi. Ancak bu görüşmeden bir gün sonra sabah saatlerinde önemli görüşmeler gerçekleştirmek için ABD’ye gitmesi gereken Beyzadeoğlu, ameliyatın en erken bir hafta sonra yapılabileceğini bildirdi. Bu seçenek milli boksör için çok geçti. Sporcusunun Tokyo’dan madalya ile döneceğine çok inanan Federasyon Başkanı Gözgeç, Haziran başında kota müsabakalarının olduğunu belirterek bir günün bile önemli olduğunu anlattı ve hemen ameliyat için ısrarcı oldu. Bu görüşmenin akşam saatlerinde gerçekleşiyor oluşu ve Prof. Dr. Beyzadeoğlu’nun erken saatlerde ABD’ye uçuşunun bulunması işi zorlaştırsa da bir çözüm bulundu.

Sabah 04.00'te ameliyat

Hastane hızla hazır hale getirildi. Ameliyat ekibi oluşturuldu ve Busenaz, Başkan Gözgeç ve antrenörü Süme ile gece saat 04.00 sıralarında hastaneye gidip, sabahın ilk saatlerinde ameliyata alındı. Her şey planlandığı gibi oldu, başarılı bir ameliyat ile Busenaz, kendisini çok rahatsız eden el ağrısından kurtulurken, Beyzadeoğlu da uçağına yetişip programı için ABD’ye uçtu.