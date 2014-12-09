Olimpiyat reformu



Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (UOK) Alman başkanı Thomas Bach olimpik organizasyon reformunun ittifakla kabul edilmesinden sonra ‘Bu kadarını tahayyül bile etmiyordum. Çok güzel bir sürpriz oldu. Komitemiz için sön derece önemli bir gündü' dedi. UOK'nın Monaco'da yapılan 127'nci Genel Kurulu'nda alınan kararlar dünya sporunun en üst kuruluşunun inandırıcılığını arttıracak özellikler taşıyor. UOK son kez 1999 yılında Salt Lake Kış Olimpiyatı'nda ortaya çıkan rüşvet skandallarının tekerrürünü önlemek amacıyla köklü bir reform yapmıştı. "2020 Ajandası" adlı reformların uygulanması için çalışmalara hemen başlanacak.

Kendi televizyon kanalını kuracak

UOK kendi televizyon kanalını kurarak olimpiyatlar arasındaki süre içinde çeşitli spor branşlarına daha fazla ilgi gösterilmesini sağlamaya çalışacak. Bu projeye yaklaşık 490 milyon euro harcanacak. Komite başkanı Bach televizyon projesinin hem kendileri hem de olimpiyat hareketi açısından tarihi bir adım olduğunu söyledi.

2020 Ajandası, olimpiyatların sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla bazı spor müsabakalarının ev sahibi kentin, hatta o ülkenin dışında da yapılabilmesini öngörüyor. Müsabakalar olimpiyatlardan sonra sökülmek şartıyla inşa edilen tesislerde yapılacak. Ev sahibi ülkenin tesislerin sürekli kullanımını garanti etmesi durumunda tesislerin sökülmesi istenmeyecek.

Vesper: Almanya'nın şansı artacak

Örneğin Hamburg olimpiyatlara ev sahipliği yaptığı takdirde kano yarışmaları için özel parkur yapmasına gerek kalmayacak ve bu branştaki madalya yarışı Almanya'nın herhangi bir yerindeki hazır parkurda düzenlenebilecek. Hentbol, voleybol, basketbol ve futbol gibi turnuvaların eleme karşılaşmaları da çeşitli kentler arasında paylaştırılabilecek. Alman Olimpik Spor Birliği Başkanı Michael Vesper 2024 Yaz Olimpiyatı'na Berlin ve Hamburg'un birlikte aday olmasını istemediklerini ve 2020 Ajandası sayesinde giderlerin azalacak olmasının Almanya'nın ev sahipliği şansını arttıracağını söyledi.

Branş sınırlaması kalktı

UOK reformuna göre ev sahibi ülkenin güçlü olduğu ek spor branşlarının oyunlar kapsamına alınmasını önerebilecek. Yaz Olimpiyatı'nda 28, Kış Olimpiyatı'nda ise 7 branş sınırlaması kaldırıldı. Sporcu sayısı üst sınırı ise değiştirilmedi. Yaz oyunlarına 10 bin 500, kış oyunlarına ise 2 bin 900 sporcu katılabiliyor.

UOK başkanı Thomas Bach Monaco'daki genel kurulu açış konuşmasında reform paketinin mutlaka kabul edilmesi gerektiğini vurgularken "Ya biz değiştiririz, ya da bizi değiştirirler, Olimpiyat Komitesi, ekonomik ve sosyal gelişmelerin elinde oyuncak olmamak için değişmelidir" dedi. Milli olimpiyat komitelerinin temsilcileri ittifakla reform paketini onayladılar ve iki gün sürmesi planlanan oylama süreci dokuz saatte tamamlandı.

UOK yönetiminin zirvesindeki isimlerden Kanadalı Richard Pound oylama sonucunu "devrim değil, hızlandırılmış evrim" şeklinde tanımladı. 1999 – 2007 yılları arasında Dünya Dopingle Mücadele Ajansı WADA'nın başkanlığını yapan Pound, "Henüz işin başındayız. Reform paketindeki 40 maddelik değişikliği altı ay içinde tamamlamamız mümkün değil" şeklinde konuştu.