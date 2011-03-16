Olimpiyat Oyunları'nın biletleri satışta

T24- Londra'da düzenlenecek 2012 Olimpiyat Oyunları'na 500 gün kala, biletler piyasaya sunuldu.

Oyunların resmi sitesinden önümüzdeki altı hafta içinde 6,6 milyon bilet satılacak.

Ancak oyunları izlemek isteyenler siteye girip biletlerini doğrudan alamıyor; bu aşamada sadece bilet için talepler toplanıyor.

Bilet fiyatları 20 sterlinden (yaklaşık 50 TL) başlayıp 2012 sterline dek (5090 TL) çıkıyor. Aşırı talep alan etkinlikler için, başvurular arasında piyango düzenlenecek.

Organizatörler bilet için tüm başvuruların eşit şansı olacağını vurguluyor.



500 günlük geri sayım



Pazartesi günü de Londra'nin kalbindeki Trafalgar Meydanı'na oyunlar için geri sayan dev bir saat yerleştirildi.

6,5 metrelik çelik saatin bir yüzü Yaz Olimpiyatları diğer yüzü ise Paralimpik Oyunları için geri sayıyor.

Londra Olimpiyat Organizasyon Komitesi'nin lideri Lord Sebastian Coe, fiyatlandırmayı akıllıca yaptıklarına inandıklarını ve biletlerin geniş bir kesimin alım gücüne uygun olacağını belirtiyor.

Coe, "Evet, büyük etkinliklerin biletlerinin maliyeti de her zaman büyük olur; ama büyük yıldızları daha aşağı kademelerdeki biletlerle de görmek mümkün olacak." dedi.

İngiliz yetkili, Oyunların biletlerinin tükeneceğine de inancının tam olduğunu kaydetti.



BBC spor editörü David Bond, biletlerin satışa çıkmasının izleyici ilgisini görebilmek için ilk sınav olacağını söylüyor.

Oyunlar sırasında 39 dalda 649 müsabaka olacak.

Organizatörler bilet almak için siteye ilk kez giriş yapacakların yaratacağı trafik nedeniyle sitenin çökmemesi ellerinden gelen tüm önlemleri aldıklarını söylüyorlar.

Satışın en önemli özelliği 42 günlük bir sürece yayılacak olması. Yani bugünden 26 Nisan'a dek yapılacak her başvuru eşit fırsata sahip olacak.

Ayrıca İngiltere'de bulunanlar bankalardan alacakları formlarla da başvuru yapabilecekler.

Bilet satışlarından yarım milyar sterlin tutarında gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Maraton yarışı gibi pek çok etkinlik ücretsiz de izlenebilecek. Ayrıca 20 sterlin ve altında 2,5 milyon bilet var. Geri kalan biletlerin önemli bölümü de 30 ve 50 sterlin bantlarında fiyatlandırıldı.

Özellikle ilk müsabakalarda 17 yaş altındaki çocuklar için "yaşın kadar öde" uygulaması yapılırken, 60 yaş üzerindekiler de 16 sterlin ödeyecek.



Bilet sistemine eleştiriler





Oyunlar için toplam 8,8 milyon bilet hazırlandı. Bunun 1 milyon 200 bini çeşitli devlet kurumlarına, Londra belediye başkanlığına, sponsorlar ve sporculara ayrıldı.

Organizatörler bu şekilde ayrılan biletlerin tam listesini yayınlamaları için baskı görüyor.

Olimpiyatları izleyecek Paralimpik Oyunları için de 9 Eylül'de 2 milyon bilet satışa çıkacak.

Satış süreci, ödemenin sadece Visa banka ve kredi kartlarıyla yapılabilmesi dolayısıyla eleştiriliyor.

Visa oyunların sponsorlarından biri ancak bu Visa dışında kart sahibi olanları zorda bıraktığı için tepki görüyor.

Visa'nın Avrupa yetkilileri kart sahibi olmayanların dilerlerse sadece bilet almak için ön ödemeli bir kart alabileceğini söylüyor.

Organizatör şirket Locog, bilet tahsisi yapıldıktan sonra, ödemelerin 10 Mayıs-10 Haziran arasında hesaplardan düşeceğini, insanların hangi etkinlik için bilet edindiklerini 24 Haziran'da öğreneceğini duyurdu.

Bu da izleyicilerin neyi izleyeceklerini bilmeden ödeme yapması demek.

Biletlerin karaborsaya düşmesini önlemek için de önlemler alınıyor. Hükümet bu suçun cezasını 5 binden 20 bin sterline yükseltecek.