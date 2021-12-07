Olimpiyat Oyunları'nda 34 yıl sonra boykot

ABD, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek Pekin 2022 Kış Olimpiyat Oyunları'na diplomatik boykot uygulama kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'deki insan hakları ihlallerini gerekçe göstererek, Pekin 2022'ye diplomatik boykot uygulayacağını açıkladı.

Kış Olimpiyat Oyunları'na sporcu göndereceklerini duyuran Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, diplomatik boykotun Çin'e sert bir mesaj olacağını söyledi.

"Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz. Sporcuların ise arkasında olacağız. Evlerimizden onlara yüzde yüz destek vereceğiz."

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian ise diplomatik boykot planını provaktörlük olarak nitelemişti.

"Amerikan politikacıların henüz davet edilmeden diplomatik boykotu dile getirmeleri, olaylara kendi pencerelerinden bakmalarından ibaret. Siyasi manipülasyonlar olimpizm ilkelerine zarar veriyor. Bu tutum bir provokasyon. Çin'deki 1 milyar 400 milyon insanı rencide ediyorlar."

Olimpiyat Oyunları 34 yıl sonra boykota tanıklık edecek. Tarihte boykot edilen son Olimpiyat Oyunları olan Seul 1988'e 5 ülke katılmamıştı.