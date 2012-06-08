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Yaşam

Olimpiyat öncesi çıplak antrenman

İngiltere 'yi temsil edecek ünlü cimnastikçi Louis Smithçıplak prostat kanserine karşı duyarlılık yaratmak için çıplak poz verdi

08 Haziran 2012 15:13

Londra’da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları’nda İngiltere ’yi temsil edecek ünlü cimnastikçi Louis Smith, müsabakalar öncesi ilk performansını Cosmopolitan objektifleri karşısında gerçekleştirdi, tabii biraz sıra dışı bir şekilde…

Sporcunun çıplak poz vermesinin sebebi ise prostat kanserine karşı duyarlılık yaratmak. Her yıl 38 bin erkeğe prostat kanseri teşhisi konduğunu anlatan Smith, genç yaşta bu hastalıkla mücadele eden kişilerin geç teşhis nedeniyle büyük zarar gördüğünü ifade ediyor. Prostat kanserine karşı Cosmopolitan’a çıplak poz veren ilk ünlü Smith değil. Daha önce Lenny Kravitz, Ewan McGregor, Rupert Everett, Graham Norton, Jason Donovan ve Ronan Keating de dergi sayfalarında yer almıştı.

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