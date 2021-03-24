Olimpiyat meşalesinin yolculuğu başlıyor

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun ev sahipliği yapacağı 2020 Olimpiyat Oyunları'nın başlangıcını simgeleyen geleneksel olimpiyat meşalesi yakma töreni, yarın başlayacak.

Japonya Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, Fukuşima kentindeki olimpiyat köyünde yarın başlayacak meşale yakma töreni, Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz yapılacak.

Japonya Kadın Futbol Takımı üyeleri tarafından yakılacak meşale, oyunların başlayacağı 121 gün boyunca ülke genelindeki 47 vilayette sergilenecek.

Meşalenin yolculuğu, oyunların açılış törenin yapılacağı Tokyo'daki Olimpiyat Stadı'nda 23 Temmuz'da son bulacak.

Daha önce 24 Temmuz-9 Ağustos 2020'de yapılması planlanan ve salgın nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.