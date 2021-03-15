Olimpiyat meşalesi yakılıyor

Tokyo Olimpiyatları organizatörleri, planlandığı gibi olimpiyat meşalesinin 25 Mart'ta Fukushima'da bulunan olimpiyat köyünde yakılacağını duyurdu.

Pandemi dönemi nedeniyle birçok eleştirinin gündeme geldiği Japonya'da olimpiyat meşalesi sorunu çözüldü. Organizatörler, 25 Mart Perşembe günü Fukushima'daki olimpiyat köyünde Büyük Başlangıç'la meşaleyi yakacak.

Organizatörler Koronavirüs yayılımını azaltmak için törenin halka kapalı olacağını ve sadece görevliler tarafından meşalenin yakılacağını duyurdu.

Resmi açıkmada, "Seyirciler, meşale tutucular, çalışanlar ve ilgili diğer kişiler arasında oluşabilecek corona virüsün olası etkilerini azaltmak için katılım az tutulacaktır" ifadeleri yer aldı.