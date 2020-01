Olimpiyat Komitesi'nden homofobiye karşı önemli adım

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, Soçi Olimpiyatlarında gündeme gelen homofobi eleştirilerinin ardından Olimpiyat Sözleşmesi’nin ayrımcılık karşıtı maddeye “cinsel yönelim” ifadesini ekledi.

Bianet'in Chicago Tribune'e dayandırdığı habere göre, Olimpiyatların temel prensipleri arasında artık şu cümle yer alıyor:

“Bu Olimpiyat Sözleşmesi’nde düzenlenen hak ve özgürlükler, ırk, renk, cinsiyet, cinsel yönelim, dil, din, siyasi veya diğer görüşler, ulusal ya da sosyal köken, mülk, doğum ya da diğer durumları içeren hiçbir ayrımcılık biçimine maruz kalmayacak şekilde güvence altına alınmıştır.”

Bu madde, gelecekte Olimpiyatlara ev sahipliği yapacak ülkelerle imzalanacak sözleşmeye de dahil edilecek.

Komite, Eylül 2014’te ise Olimpiyat Sözleşmesi’ne eklediği bir başka maddeyle, ayrımcı yasaları olan ülkelerin Olimpiyatlara ev sahipliği yapamayacağını açıklamıştı.

LGBTİ aktivistleri: Önemli adım

Komite’nin homofobik yasaları nedeniyle eleştirilen Rusya’da düzenlenen Soçi Kış Olimpiyatlarından dokuz ay sonra aldığı karar, gelecekteki Oyunlar için çok önemli bir adım olarak değerlendirildi.

All Out kurucularından Andre Banks, “Artık LGBT’lerin Olimpiyat hareketinde kabul gördüğü ve korunacağı imzalanıp mühürlendi. Bu kazanım, Rusya’daki eşcinsellik karşıtı yasalara ve Soçi Olimpiyatlarına karşı yürütülen ve yüzbinlerce All Out üyesinin de içinde yer aldığı küresel mücadele sayesinde gerçekleşti” dedi.

Athlete Ally yöneticisi Hudson Taylor da “Sporda homofobiyle mücadelede, dünya tarihinin en eski atletik yarışma organizasyonunun ‘artık yeter’ demesi kadar önemli bir gelişim göstergesi olamaz” diye konuştu.

Olimpiyatlarda homofobi

2014 Kış Olimpiyatlarının Rusya’da yapılacağının açıklaması tüm dünyada tepkiye neden olmuştu. LGBTİ örgütleri kararı protesto ederken, Rusya İçişleri Bakanlığı, 2014 Sochi Kış Olimpiyatları’na katılan eşcinsel sporcuların ve izleyicilerin “LGBTİ propogandası”nı yasaklayan yasa kapsamında tutuklanabileceğini duyurmuş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin buna tepki gösteren LGBTİ’lere cevabı ise “Kendinizi açık etmeyin” olmuştu.

Soçi Olimpiyatları nedeniyle birçok eylem yapıldı. Tepkiler üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach’a “Olimpiyat Oyunlarına katılacak sporcular, destekçileri ve ziyaretçilerin etnik köken, ırk ve cinsel yönelimine bakmaksızın kendilerini rahat hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Bunun altını çizmek isterim” demişti.