Olimpiyat Komitesi: Tokyo 2020 sırasında Japonya uluslarası seyirci kabul etmeyecek

T24 Dış Haberler

Tokyo 2020 Olimpiyat Organizasyon Komitesi, bu yaz gerçekleştirilecek yaz olimpiyat oyunları sırasında Japonya'nın uluslararası seyirci kabul etmeyeceğini duyurdu.

Tokyo Valisi Yuriko Koike ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ın da katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda alınan karar doğrultusunda, farklı ülkelerde yaşayıp 2020 Tokyo Yaz Olimpiyatları için bilet alanların parası iade edilecek.

Koike toplantıdan sonra gazetecilere yaptığı açıklamalarda, "Bu çok talihsiz bir durum. Ancak bu kararı almamız kaçınılmazdı" dedi ve organizasyonun başarılı geçmesi için Japonya halkının ve sporcuların sağlığına öncelik vermeleri gerektiğini ifade etti.

2020 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları, Koronavirüs salgını nedeniyle bu yaza ertelenmişti. Yaz Olimpiyatları 23 Temmuz-8 Ağustos arasında; Paralimpik Oyunları da 24 Ağustos- 5 Eylül arasında gerçekleşecek.