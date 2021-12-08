Olimpiyat elemelerinde seks oyuncağı krizi

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Hollandalı bir seks oyuncağı firmasının Pekin Kış Olimpiyatları'na gidecek son oyuncuları belirleyecek körling karşılaşmalarına reklam vermesi, bazı yayıncıların yayın anlaşmalarını iptal etmesine neden oldu.

Hollanda'da oynanacak eleme karşılaşmasının organizatörleri, buzun üzerindeki 'EasyToys' reklamlarının ABD seyircisi için uygun bulunmadığını bildirdi. Hollanda medyasına göre karşılaşmanın Japonya'da da canlı yayınlanmamasına karar verildi.

ABD Körling, pazar günü karşılaşmaların sponsorluk anlaşmazlığı sebebiyle yayınlanamadığını ve yayıncı kuruluş NBC'nin sorunu çözmeye çalıştığını ifade etti.