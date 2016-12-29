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Spor

Olimpiyat efsanesi Wiggins'den veda

Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins, 2012 yılında da Tour de France'ı kazanmıştı

29 Aralık 2016 13:41

Kariyerinde 5 olimpiyat şampiyonluğu bulunan dünyaca ünlü Büyük Britanyalı bisikletçi Bradley Wiggins emekliye ayrıldı.

36 yaşındaki Wiggins, spor kariyeriyle çocukluk hayallerini gerçekleştirdiğini belirterek, "Sporda hayran olduğum tüm kişilerle tanıştım ve 20 yılını doldurduğum kariyerimi artık geride bırakıyorum. 2016, hayatımın önemli bir döneminin sona ermesiyle bitiyor." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en prestijli bisiklet turnuvası Fransa Turu'nu (Tour de France) 2012'de kazanan Wiggins, kariyerinde 5'i altın olmak üzere 8 olimpiyat madalyası elde etmişti.

Londra Olimpiyatları'nda bir saat içerisinde 54 kilometre 526 metre pedal çeviren Büyük Britanyalı sporcu, bu süre zarfında en uzun mesafeyi katederek dünya rekoru kırmıştı.

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