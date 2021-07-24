Olimpiyat açılışında ülkeleri klişelerle anlatan Güney Koreli yayıncı kuruluş özür diledi; İtalya için pizza, Ukrayna için Çernobil gösterilmişti

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Güney Koreli yayıncı kuruluşu MBC, Tokyo Olimpiyatları’nın açılış töreninde her ülkeyi temsil etmek için klişe görsellerden faydalandığı için tepki çekti. İtalya için pizza, Britanya için Kraliçe, Ukrayna için Çernobil görseli kullanan yayıncı kuruluş MBC özür diledi.

Tokyo Olimpiyatları’nın açılış törenini yayınlayan Güney Koreli şirket MBC, her ülke için çeşitli görsellerden faydalandı. İtalya pizza, Norveç somon, El Salvador Bitcoin ve Ukrayna Çernobil ile anlatıldı.

Yayın, kısa süre içinde sosyal medyada tepki çekti. Ukraynalı atletler yürürken ekrana dünyanın en büyük nükleer kazasının verilmesi “saldırgan” olarak nitelendirildi.

Yayıncı kuruluş Suriye için de “Yeraltı kaynakları; 10 yıldır süren iç savaş” nitelendirmesini kullandı.

Tepki çeken MBC, kısa süre içinde bir özür yayımladı.