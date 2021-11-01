Olimpiu Morutan atınca Galatasaray kazanıyor

Galatasaray, Olimpiu Morutan'ın gol attığı 3. lig maçından da galip ayrıldı. Gaziantep karşısında 45+3’te şık bir gol atan Rumen futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 3 gol, 2 asiste ulaştı.

Olimpiu Morutan ile 45+3. dakikada fileleri havalandırdı. Sarı kırmızılılar, 22 yaşındaki Rumen yıldızın kaydettiği bu golle rahatladı.

Bununla beraber Aslan, Morutan’ın bu sezon gole ya da asiste imza attığı 5. karşılaşmayı da kaybetmezken, söz konusu müsabakalardaki 4. galibiyetini elde etti.

Aslan, Morutan’ın Süper Lig’de gol attığı müsabakalarda sırasıyla Göztepe’yi 2-1, Çaykur Rizespor’u 3-2 yenerken, son olarak Gaziantep’i de 2-0 devirdi.

Fatih Terim yönetimindeki Cimbom, Morutan’ın asist yaptığı müsabakalarda ise Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı 1-0 devirirken, Kasımpaşa ile de 2-2 berabere kaldı.

Sadece Muslera firesiz gidiyor

Galatasaray’da bu sezon teknik direktör Fatih Terim, sezon başında yapılan genç ağırlıklı transferlerle yeni bir kadro kurdu.

Sarı kırmızılılarda bunun etkisiyle birçok isim farklı karşılaşmalarda forma giyme şansı bulurken, bu sezon sadece bir futbolcu tüm Süper Lig karşılaşmalarında 90 dakikada sahada kaldı: Fernando Muslera.

Sarı kırmızılıların elde ettiği başarılarda büyük payı olan ancak bu sezon zaman zaman eleştirilen 35 yaşındaki Uruguaylı kaleci, Gaziantep karşısında da kaledeki yerini aldı.