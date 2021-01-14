Olimpik yüzücü Klete Keller'a Kongre baskınıyla ilgili suçlamalar yöneltildi

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Olimpik yüzücü Klete Keller'a geçen hafta Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasına yaptığı baskınla ilgili suçlamalar yöneltildi.

2004 ve 2008 olimpiyatlarında Michael Phelps'in takım arkadaşı olarak iki altın madalya kazanan Keller'a "bilinçli olarak yasaklı bölgeye girme", "huzuru bozma" ve "kolluk kuvvetlerinin görevini yapmasını engelleme" suçlamaları yöneltiliyor.

Sosyal medyada birçok kişi baskın sırasında çekilen görüntülerde olimpiyat takımı ceketi giyen kişinin Keller olduğunu ifade etmişti.

ABD Yüzme Takımı sözcüsü, The Guardian'a yaptığı açıklamalarda, "Bireylerin ve grupların barışçıl bir şekilde protesto düzenleme hakkına saygı duyarız. Ama hiçbir şekilde geçen hafta Kapitol Binası'ndakilerin yaptıklarını destekleyemeyiz" dedi.

Keller geçen günlerde sosyal medya hesaplarını kapattı ve henüz konuyla ilgili yorum yapmadı.