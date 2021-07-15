"Olimpik Ateşkesi" için Hiroşima'yı ziyaret edecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı'na tepki

Japonya’nın Hiroşima kenti sakinleri, Koronavirüs salgınına rağmen Tokyo Olimpiyatları’nın gerçekleşmesinde ısrarcı olan Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach’ın şehre yapacağı ziyarete tepki gösterdi. Bach’ın varlığının Hiroşima'ya atılan atom bombasında hayatını kaybedenlerin anısına saygısızlık olacağı belirtildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın gerçekleşmesi için ısrarcı olan IOC Başkanı Bach, Olimpik Ateşkesi* gününde Hiroşima’nın anma parkına bir ziyarette bulunmayı planlıyor.

Kyodo haber ajansının aktardığına göre, Hiroşima ve Nagasaki atom bombalarından kurtulanlara destek amaçlı oluşturulan grubun lideri Kunihiko Sakuma, ziyaretle ilgili “Virüs nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği bir dönemde Olimpiyatlar’ı gerçekleştirmek, barış festivali olması gereken oyunların ruhuna aykırı” dedi.

Eski Hiroşima Baro Başkanı Shuichi Adachi de “Başkan Bach’ın ‘nükleer silahlar olmadan barışçıl dünya’ imajını pandemi döneminde Olimpiyatlar’ın gerçekleşmesini meşru kılmak için kullanması, atom bombasından kurtulanlara bir ayıp” dedi.

Bach’ın ziyaretine karşı çıkanların başlattığı bir online kampanya 75 bin destekçi buldu.

Bach, ziyaretinin “barış” amacı taşıdığını söyledi ve şöyle devam etti: “Bu Hiroşima barış şehrinden dünyaya göndereceğimiz bir mesaj. Siyasetle hiçbir ilgisi yok. Bu ziyareti asla siyasileştirmeyeceğiz”

Barışı ve kardeşliği sembolize eden olimpiyatların bir hafta öncesi ve bir sonrasına kapsayan dönemde tüm savaşların durması geleneği “olimpik ateşkes” olarak adlandırılmıştı.

Tokyo Olimpiyatları geçen sene Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl da etkinliğin gerçekleşmesi, devam eden salgın ve artmaya başlayan vakalar nedeniyle tepki çekmişti.