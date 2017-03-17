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Spor

Olimpiakos'ta fatura Nicola Leali'ye kesildi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın konuk ettiği Olimpiakos'u 4-1 yenerek çeyrek final biletini alması Yunan basınında geniş yer buldu

17 Mart 2017 16:44

Olimpiakos'un Beşiktaş'a farklı mağlup olduğu maç sonrası Yunanistan medyasının hedefinde, hatalı goller yiyen kaleci Nicola Leali var.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş'ın konuk ettiği Olimpiakos'u 4-1 yenerek çeyrek final biletini alması Yunan basınında geniş yer buldu.

Yunanistan basınında yer alan haberlerde, Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasına rağmen turu geçen taraf olmasına dikkat çekilirken, mağlubiyetin faturası, siyah-beyazlılar karşısında iki maçta da hatalı goller yiyen Olimpiakos kalecisi Nicola Leali'ye kesildi.

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Fos, "Boğaz'da Facia" başlığıyla verdiği haberinde, "Olimpiakos, Beşiktaş karşısında utanç verici bir yenilgiye uğradı. Olimpiakos'un yediği üç golün sorumlusu Leali'ydi. Yunanistan temsilcisi oyuna korkak başladı. Leali'nin katkısıyla ilk 20 dakikada Beşiktaş iki gol birden buldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Leali'den çeyrek final hediyesi" manşetini kullanan Olimpiakos'a yakın spor gazetelerinden "Gavros" ise "Leali'nin her iki maçta da hataları büyüktü. Özellikle dün, kalede yoktu. Beşiktaş'ın 5 şutundan 4'ü gol oldu." ifadelerini kullandı.

"Protathlitis" gazetesi de "Boş kalede kabus. Boğaz'da intihar" başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberinde, Olimpiakos'un tüm çabalarının, kalecisi Leali'nin "trajik hataları" nedeniyle heba olduğu belirtildi. Haberde, "Beşiktaş 10 kişi kaldı. Ama biz de kalecisiz oynadık." yorumunda bulunuldu.

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