Olgun Şimşek TRT'yi terk etti

T24 - TRT'de programa çıkan Olgun Şimşek'ten eleştiri yağmuru: Bu memlekette kimse özgür değil. Olanları konuşamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz





Kapalıçarşı dizisinde Mahmut karakterini oynayan Olgun Şimşek, son günlerde dizide söylediği türkülerle kendinden söz ettiriyordu. Şimşek, dün akşam türkücü Zara ve Oktay Kaynarca ile birlikte TRT Müzik kanalında ‘Aşk ile’ programına konuk oldu.



TRT'nin en genç şefi ünvanını taşıyan Zafer Gündoğdu'nun sunduğu programa katılan Olgun Şimşek, programda söylediği türkülerle dinleyenleri mest etti.



Oktay Kaynarca'nın programın bitmesine 10 dakika kala "Sayın genel müdür bu program uzasın, uzamasını istiyoruz" sözleri TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'den gelen telefonla yankı buldu ve programın uzatılmasına karar verildi.



Programın sunucusu ve uzun yıllardır TRT sanatçısı olan Zafer Gündoğdu, 'Genel Müdürümüz şu anda bizi izliyor. Kendisi türküye çok önem veren bir insan. Bu işi aşk ile yapıyoruz' sözleriyle programın uzatıldığını söyledi ancak sonraki dakikalarda yaşananlar Gündoğdu'yu da Şahin'i de pişman etti.



'Sayın Şahin bu stüdyo soğuk üşüyoruz' şeklindeki sözleriyle stüdyonun soğuk olmasından şikâyet eden Olgun Şimşek, program ilerledikçe şikayetlerinin boyutunu derinleştirdi. Oktay Kaynarca ve Zara'nın konuyu değiştirme çabaları yetersiz kaldı. Şimşek, 'Bu memlekette kimse özgür değil. Olanları konuşamıyoruz, derdimizi anlatamıyoruz, Olanları değil, olmayanları konuşuyoruz. Başbakan'ın eşi GATA'ya girememiş mesela,..." şeklindeki sözleri bir anda stüdyoda soğuk rüzgarlar estirdi.



Olgun Şimşek, Oktay Kaynarca'nın 'Köyün delisi bu kusuruna bakmayın sözleriyle iyice sinirlendi, ve programı herkesten önce kapatarak, stüdyoyu terk etti.









