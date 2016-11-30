T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Olgun Şimşek cenaze aracında gözyaşlarını tutamadı

Erdal Tosun Sarıyer'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti

30 Kasım 2016 19:55

İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un cenaze aracına binen Olgun Şimşek gözyaşlarını tutamadı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda kontrolden çıkan araç takla atarak ünlü oyuncunun arabasının üzerine düştü. Kaza sonucu sanatçı Erdal Tosun, otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Erdal Tosun'un böbrek rahatsızlığı olduğu ve diyalize gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tosun için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze aracına binen dostu Olgun Şimşek'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü...

Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Tavanı çöken otomobilin içerisinde Erdal Tosun sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

ETİKETLER

Olgun ŞimşekErdal Tosuntiyatro sanatçısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24