Olgun Şimşek cenaze aracında gözyaşlarını tutamadı

İstanbul Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden tiyatro sanatçısı Erdal Tosun'un cenaze aracına binen Olgun Şimşek gözyaşlarını tutamadı.

Sarıyer Büyükdere Caddesi, İl Jandarma Komutanlığı Kavşağı'nda kontrolden çıkan araç takla atarak ünlü oyuncunun arabasının üzerine düştü. Kaza sonucu sanatçı Erdal Tosun, otomobil içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Erdal Tosun'un böbrek rahatsızlığı olduğu ve diyalize gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Tosun için yarın cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze aracına binen dostu Olgun Şimşek'in gözyaşlarına boğulduğu görüldü...

Düşmenin etkisiyle Erdal Tosun’un kullandığı otomobilin tavan kısmı çöktü. Tavanı çöken otomobilin içerisinde Erdal Tosun sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri orta refüje çarparak takla atan sürücüyü otomobil içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.