Olga Kurylenko Koronavirüs'ü nasıl yendiğini takipçileriyle paylaştı

Geçtiğimiz hafta yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, iyileşmesine yardımcı olan iki besini de takipçileriyle paylaştı.

'James Bond' filmiyle tanınan ünlü oyuncu Olga Kurylenko, Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamış ve kendini eve kapatmıştı.

Hastalığın semptomlarından iki haftada tamamen kurtulduğunu duyuran güzel oyuncu, karantina günlerinde en çok ne tükettiğini açıkladı.

"Sarımsağın yanı sıra bol bol limonlu su tükettim"

Karantina günlerinde beslenmesine çok özen gösteren Kurylenko, "Sarımsağın yanı sıra bol su tükettim. Suyun içerisine de limon koydum." ifadelerini kullandı.