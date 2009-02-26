Ölenlerin isimleri açıklanacak

'Yaşıyor olmamızı pilotlara borçluyuz'

Enkazda çalışma başlatıldı

Uçak 41,77 milyon dolara sigortalıydı

Boeing teknik ekip gönderdi

Hasan Tahsin Arısan, uçağın kaptan pilotuydu. Olgay Özgür ve Murat Sezer yardımcı pilotlardı. 3'ü de Amsterdam'daki uçak kazasında hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 84 kişinin tedavisi 11 ayrı hastanede devam ediyor, 6 kişinin durumu ise ağır.Hollandalı yetkililer, kazayla ilgili 3 kez basın toplantısı yaptı ama ölenlerin kimliğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Yetkililer, "Yolcu listesi her zaman doğruyu yansıtmaz, tam liste hastaneler kontrol edildikten sonra açıklanacak" dedi.Kazadan kurtulanlar ise pilotların başarısına vurgu yaptı:"Ne olduğunu anlamadık. Arkama döndüğümde uçağın arka tarafı yoktu. Oradan da çıktık. Bir kaç arkadaşla beraber çıktım. Yaşıyor olmamızı pilotlara borçluyuz. Pilotlar uçaktaki yakıtı boşaltmamış olsaydı şimdi uçaktan kimse sağ çıkamayacaktı."Kazadan kurtulan yolcular, iniş sırasında önce uçağın burnunun birden aşağıya doğru indiğini, pilotların tekrar uçağın burnunu kaldırmak isterken arkasının yere vurduğunu da belirttiler.Uçağın Enkazın etrafında çok büyük bir çadır oluşturuldu. Çevre büyük ışıldaklarla aydınlatılıyor.Halen uçağın enkazına giden kimi yollar kapalı tutuluyor ve görevlilerden başka kimse kaza yerine yaklaştırılmıyor. Kaza yerine sık sık kamyon ve diğer iş makinelerinin gidip geldiği gözleniyor.Yetkililer, uçağın etrafındaki bu hareketliliğinin teknik araştırma amaçlı mı yoksa enkazın kaldırılması çalışması mı olduğu konusunda henüz açıklama yapmadı.THY'nin 1951 sefer sayılı uçağı dün Amsterdam'da Schiphol havaalanına inişe geçtiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle piste ulaşamadan tarlaya inmiş, üçe bölünen uçakta 3'ü mürettebattan olmak üzere 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı.Türk Hava Yolları A.O'nın Hollanda'da kaza yapan Tekirdağ uçağının 41,77 milyon dolara sigortalı olduğu bildirildi.THY'den İMKB'ye yapılan açıklamada, 27 Mart 2002 tarihinde Perge Aviation Limited şirketinden kiralanmak suretiyle ortaklığın filosuna katılmış olan Boeing 737-800 tipi TC JGE uçağının Amsterdam Shipol Havalimanına inişi sırasında kaza geçirdiği hatırlatıldı.Açıklamada şöyle denildi:"Uçak kira sözleşmesi şartlarına uygun olarak, ortaklığımız filo poliçeleri kapsamında 41 milyon 767 bin 200 dolar değeriyle, grup broker şirketi Albatros aracılığıyla sigortalanmıştır.Kazayla ilgili olarak lider reasürör Allianz firmasından ve broker şirketinden birer yetkili ekspertiz çalışmalar için bugün Amsterdam Shipol Havalimanında bulunacaklar.Yolcularımız tüm rizikolara karşı sigortalı olup, kazada vefat eden yolcularımızın yakınlarına gerekli tazminatlar ile yaralı yolcularımızın tedavi giderlerinin tamamı sigortacılarımızca karşılanacaktır."Boeing, THY uçağının kazasına ilişkin "teknik destek sağlamak" amacıyla bir ekibini Hollanda'ya gönderdi.Boeing'den yapılan yazılı açıklamada, "Şirket olarak, Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düşen Türk Hava Yollarına ait uçakta hayatını kaybeden yolcuların ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, kazada yaralanan yolculara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.Açıklamada, Hollanda resmi makamlarının daveti üzerine, kazayı araştıracak olan Hollanda Güvenlik Kuruluna "teknik destek sağlamak" amacıyla, Boeing adına bir ekibin kaza bölgesine hareket ettiği kaydedildi.