(Ölenlerin fotoğraflarıyla) - Otomobil yol kenarındaki bariyere ok gibi saplandı: Anne ile oğlu öldü

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL, (DHA) SANCAKTEPE\'de içinde 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada anne ve 3 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken diğer 3 kişi de hafif yaralandı.

Kaza,TEM Otoyolu Sancaktepe, Samandıra Park alanında saat 04.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul istikametine seyir halindeki Nurettin Tunç yönetimindeki ve içinde eşi ile 3 çocuğunun bulunduğu 34 BN 5454 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Otomobilin ön bölümünden giren bariyer arka camından çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan Ülkü Tunç(35) ve Muhammed Emin Tunç(3) otomobilin içerisine kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulansla alınan anne ve çocuğu yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Nurettin Tunç ve Ahmet Kerem Tunç ile Berat Tunç kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada baba Nurettin Tunç polis ekiplerinden eşini ve çocuklarını sağlık durumunu öğrenmeye çalışırken sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerin kaza yerindeki incelemelerin ardından otomobil İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait araçla çekici yardımıyla kaldırıldı.

Ölen anne ve oğlunun cenazeleri Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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