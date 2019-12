-ÖLEN YADA YARALANAN YOK KÜTAHYA (A.A) - 20.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan olmazken, üniversiteye ait boş durumdaki bina yıkıldı ve bazı binaların camları kırıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, art arda yaşanan sarsıntılardan sonra Simav ilçesine, Kütahya ve çevre ilçelerden ambulanslarla sağlık ekipleri gönderildi. İlk belirlemelere göre, ilçe merkezi, belde ve köylerde can kaybı bulunmuyor. Dumlupınar Üniversitesine (DPÜ) bağlı bir binanın yıkıldığı, ancak binada kimsenin bulunmadığı, bazı binaların camlarının kırıldığı öğrenildi. İlçe genelinde telefonların çalışmadığı, elektriklerin de kesildiği belirtildi. Bu arada, Kütahya Valisi Kenan Çiftçi, diğer bazı il yetkilileriyle birlikte Simav ilçesine hareket etti. -DEPREMİN ARTÇI SARSINTILARI SÜRÜYOR- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.15'te Simav'da kaydedilen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Kütahya-Şaphane'de saat 23.36'da 3.9, saat 23.41'de ve saat 23.43'te 4 büyüklüğünde üç sarsıntı meydana geldi. -KOCAELİ'DE BAZI VATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI- Depremin hissedildiği Kocaeli'de evlerinden çıkan bazı vatandaşlar sokakta ya da otomobillerinde bir süre bekledi. Vatandaşların telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştıkları görüldü. Deprem sırasında panikle evlerinden çıktıkları için anahtarlarını içeride unatanların Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine yardım istedikleri öğrenildi. -İZMİR'DE CAN VE MAL KAYBI BİLGİSİ YOK''- İzmir Valisi Cahit Kıraç, merkez üssü Simav olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle İzmir'de can ve mal kaybı bilgisi iletilmediğini söyledi. Vali Kıraç, kriz merkezi kanalıyla gelişmeleri takip ettiklerini belirterek, ''Deprem nedeniyle İzmir ve çevresinde bize iletilen can ve mal kaybı bilgisi yok'' dedi. Deprem nedeniyle İzmir'de halkın bir kısmının panik yaşayarak evlerinden çıktığı ve parklarda bir süre bekledikten sonra evlerine girdiği görüldü. -''EDİRNE'DE ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM YOK''- Edirne Valisi Gökhan Sözer, Simav'da meydana gelen depremin, Edirne'de de hissedildiğini söyledi. Depremi kendisinin hissetmediğini, ancak başta merkez ilçe olmak üzere Keşan, İpsala'da da hissedildiğini öğrendiğini ifade eden Sözer, ''Edirne'de endişe edilecek bir durum yok. Vatandaşlarımız rahat olsunlar'' dedi. Bu arada depremi hisseden bazı vatandaşlar oturdukları binaları, apartmanları terk ederek boş alanlarda beklemeye başladı. -YALOVA'DA VATANDAŞLAR SOKAKLARDA- Bu arada, depremin hissedildiği Yalova'da da vatandaşlar evlerini terk ederek sokak ve caddelere çıktı. 17 Ağustos 1999 tarihindeki Marmara Depremi'ni de yaşayan Yalova'da hissedilen sarsıntı nedeniyle paniğe kapılan bazı vatandaşlar sokaklarda bekliyor. -ÇANAKKALE'DE HERHANGİ BİR OLUMSUZLUk YOK- Deprem sırasında Çanakkale'de herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı bildirildi. Özellikle yüksek binalarda şiddetli şekilde hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı. Çanakkale Emniyet Müdürü Ali Ekber Bektaş, telsiz anonsuyla ekipleri vatandaşlara yardımcı olmaları konusunda uyardı. Telsiz anonslarıyla ilçe merkezlerinden son duruma ilişkin bilgi alındı. Anonslarda, il genelinde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi. Vatandaşların bir kısmı bir süre sonra evlerine girerken, bazıları ise dışarıda beklemeyi sürdürüyor. -''OLAĞAN BİR DEPREM''- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Tatar, Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen, Çanakkale'de de hissedilen 5.9 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, ''Olağan bir deprem. Özellikle Ege Bölgesi'nde normal fay diye nitelendirdiğimiz Simav fayı ve buna benzer aktif faylar üzerinde 6 ve üzeri büyüklükte bu tür depremleri gelecekte de yaşamak sürpriz olmayacaktır'' dedi. Depremin 4.6 kilometre derinlikte meydana geldiğine işaret eden Prof. Dr. Tatar, ''Bu depremi üreten fay, Batı Anadolu açılma rejimi içinde yer alan önemli faylardan birisi olan Simav fayı üzerinde bulunuyor. Orta büyüklükteki bu deprem, muhtemelen yüzey kırığı da oluşturmuş olmalıdır. Deprem sonrasında birtakım daha küçük ölçekte artçı depremlerin meydana gelmesi olağandır'' diye konuştu.