Ölen PKK'lıların üzerinden 24 şehidin sırrı çıktı

T24

Askerlerin bilgileri



Islak yağmurlukla 'sızma operasyonu'



Sabah gazetesinde yer alan habere göre Saldırı talimatını "Reşit Ersi" kod adlı Siirt nüfusuna kayıtlı Mehmet Can Gürhan'ın da aralarında bulunduğu 5 PKK'lının verdiği belirlendi. Ayrıca öldürülen PKK'lıların üzerlerinde ve ele geçen bilgisayarda Kekliktepe askeri üs bölgesinin baskın öncesi çekilen fotoğrafları bulundu.Söz konusu fotoğrafların 23 Ağustos'ta çekildiği tespit edildi. Örgütün Çukurca saldırısına 2 ay önceden hazırlık yaptığı ve saldırılacak noktaların belirlenmesi için keşif yapmak ve kroki çizmek amacıyla üs bölgesinin değişik açılardan fotoğrafladıkları belirlendi.Bilgisayarda ayrıca sınırdaki birliklerde görev yapan üst düzey askerlerin rütbe, isim ve görevlerinin yazılı olduğu bir liste bulundu. Dosyaya yansıyan diğer önemli ayrıntı ise saldırının Siirt'in Eruh ilçesi nüfusuna kayıtlı "Reşit Ersi" kod adlı Mehmet Can Gürhan, PKK'nın eski Erzurum bölge sorumlusu "Azat Siser" kod adlı Ekrem Güney, Diyarbakır eski bölge sorumlusu "Eylül Amed" kod adlı Murat Üçer, "Velat Herinki" kod adlı Sefer Acar ve Batman nüfusuna kayıtlı "Agit Garzan"ın sevk ve idaresinde gerçekleştirildiği kaydedildi.Gürhan'ın daha önce de Dağlıca, Aktütün, Beyyurdu ve Hantepe karakollarına yönelik saldırılarda yer aldığı belirlendi. Gürhan'ın Beyyurdu Karakolu'na yönelik saldırıda 12 teröristin ölmesi üzerine örgüt tarafından başarısızlıkla suçlanarak soruşturmaya alındığı ve örgüte kendini ispatlamak için son Çukurca saldırısında aktif görev aldığı belirlendi. Saldırı hedeflerinin belirlenmesi işlemini ve sızma yapılacak askeri noktalara saldıracak gruptaki kişilerin seçilmesini ise Kandil Dağı genel sorumlusu "Fazıl Botan" kod adlı Ahmet Şeker'in gerçekleştirdiği belirlendi. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan köyü nüfusuna kayıtlı olan Ahmet Şeker'in Çukurca saldırısını organize eden ve sorumluluk alan kişi olduğu bildirildi. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada yaralanan terörist Murat Üçer'in tedavi amacıyla Kuzey Irak'a gönderildiği ve tedavisinin tamamlanmasından sonra Çukurca kırsalına sorumlu düzeyde gönderildiği bildirildi. Üçer, Diyarbakır Özel yetkili Başsavcılığı kayıtlarına göre, 8 ayrı silahlı eylemde 6 askerin şehit edilmesinden dolayı arandığı ifade edildi.Kekliktepe üs bölgesinin keşfini yapan ve fotoğraflayan PKK'lının ise "Sekvan" kod adlı Selahattin Bilge olduğu belirlendi. Bilge'nin arazide yürüme zorluğu çektiği için kış aylarında Mahmur Kampı'nda yaşadığı, yaz aylarında ise daha çok lojistik, keşif ve istihbarat faaliyetlerinde bulunmak üzere Buzul ve Balkaya dağlarına gittiği bildirildi. Öldürülen PKK'lıların üzerlerinde ve saldırı sonrası arazi arama- tarama faaliyeti sırasında çok sayıda koyu renkli ıslak yağmurlukların ele geçirildiği bildirildi. Saldırı gecesi havanın yağışlı olmamasına rağmen PKK'lıların üzerlerinde ıslak yağmurluk giyerek, üs bölgesine sızma yaparken vücut ısısına duyarlı gece görüşlü termal kameralara yakalanmamak için bu yönteme başvurdukları belirlendi.