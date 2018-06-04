Ölen oğullarının mimarlık diplomasını ağlayarak aldılar (2)

ACİL SERVİS ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPILDI

Hayrettin Ömeroğlu\'nun ailesi, oğullarının ölümünde hastane yönetiminin ihmali olduğunu iddia ederek basın açıklaması yaptı. Baba Cabbar Ömeroğlu, hala Adalet Salihoğlu ve Hayrettin Ömeroğlu\'nun üniversite arkadaşlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 50 kişilik grup bugün öğle saatlerinde Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servisi önünde toplanarak basın açıklaması düzenledi. Rahatsızlığı nedeniyle basın açıklamasına gelemeyen anne Hülya Ömeroğlu\'nun mektubunun okunması duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Oğullarının hastane yönetiminin ihmali nedeniyle kaybettiklerini iddia eden Cabbar Ömeroğlu, hastane yönetiminden ve olayın yaşandığı gün görevli olan acil servisteki doktorlardan şikayetçi olduğunu ifade ederek, \"Benim çocuğum hastaneye geldikten 2 saat sonra neden taburcu edildi. Herkes bana bunu soruyor 24 saat nezaret altında tutulması gerekmiyor muydu? benim çocuğum neden 2 saat sonra reçete verilerek evine gönderiliyor? Ben bir yetkiliden açıklama bekliyorum, haklıysa ben haklıyım diye elini masaya vursun. Benim oğlum öldü, vicdanları rahat mı?\" dedi.

SORUMLULAR KARŞIMIZA ÇIKSIN

Yeğeni ile acil serviste ilgilenilmediğini ve eline reçete verilerek 2 saat sonra evine gönderildiğini iddia eden hala Adalet Salihoğlu, \"Yetkililer bizim karşımıza çıksın, gözümüzün içine baksın o doktorların bir yüzünü görelim, Türk doktoru böyle olur mu? 2 saat sonra oğlumuzu evine gönderen doktor buraya gelsin bize bir açıklama yapsın. Sonuçları bekliyorlarmış, sonuç ortada kusan ateşi olan hasta 2 saat sonra evine gönderilir mi? Bu doktor diplomasını alırken nasıl yemin etti? Ailesi olarak şikayetçiyiz\" diye konuştu.

SEDYE İLE KAPIYI KAPATTILAR

Düzenlenen basın açıklamasının ardından hastane yetkililerinin yanlarına gelmesini isteyen aile, isteklerine cevap alamayınca hastaneye girmeye çalıştı. Özel güvenlik görevlilerinin acil servis kapısını sedyeyle kapatıp izin vermemesinin ardından basın açıklaması yapan grup ve güvenlik görevlileri arasında ufak çapta bir gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesinin ardından sakinleşen aile, hastane bahçesinden ayrıldı.



Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)



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