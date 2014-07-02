Ölen oğluna rapor almak için hastane hastane dolaştı

8 ay önce Adana’ya yerleşen 5 çocuk babası Ömer Cuma Salih’in oğlu Faruk, hidrosefali hastası olarak dünyaya geldi. Uzun süre Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Faruk Salih, dün saat 18.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Onur Mahallesi’ndeki evde yaşamını yitirdi.

Radikal’in haberine göre, iç savaştan kaçarak Adana'ya yerleşen Suriyeli 35 yaşındaki Ömer Cuma Salih, evinde ölen 7 aylık oğlu Faruk Salih'in cesedini ölüm raporu almak için hastane hastane dolaştırmak zorunda kaldı.

Salih, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gitti. İddiaya göre, buradan Aile Sağlığı Merkezi’ne yönlendirilen Suriyeli aile, sağlık merkezlerinin kapalı olması nedeniyle özel bir sağlık merkezine gitti. Buradan da 100. Yıl Mahallesi’nde olduğu söylenen Adana Adli Tıp Kurumu’na yönlendirildi.

Minik Faruk’un cenazesini 100. Yıl Mahallesi’ne götüren baba Salih, Adli Tıp Kurumu’nun bu mahalle olmadığını öğrenince aynı bölgedeki Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne giderek yardım istedi. Sağlık merkezi yetkilileri bebeğin cesedini, bebek bakım ve emzirme odasına aldıktan sonra durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Adana Adli Tıp Kurumu’ndan doktor talep etti. Saat 01.00 sıralarında raporunu tamamlayan doktor, şüpheli ölüm nedeniyle ölü bebeği Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.