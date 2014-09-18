Ölen maymunun yasını başlarını kazıyarak tuttular

Hindistan'daki köyde 200 erkek, köpeklerden kaçarken gölete düşerek ölen Makak türü maymunun uğursuzluk getireceği korkusuyla maymun için cenaze töreni düzenledi ve hayvanı Hindu geleneklerine uygun olarak yaktı. Köydeki 700 kadar erkek de sakallarını traş etti.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Maymunlar Hindistan'da kutsal kabul ediliyor. Hindistan'ın birçok yerinde maymun Tanrısı Hanuman'a ithaf edilmiş tapınaklar bulunuyor. Hanuman genellikle insan vücudu, kırmızı bir maymun çehresi ve kuyruğu ile tasvir ediliyor. Hanuman'a tapanlar, ona inanmalarının kendilerini korku ve tehlikeden kurtaracağını düşünüyor.

Köy sakini Mithun Patel, ölen hayvanın, Dakaçya köyündeki küçük Hanuman tapınağının yakınında yaşayan bir çift maymundan biri olduğunu anlattı. 2 Eylül'de boğulan maymunun, köylülerce ertesi gün bulunduğu öğrenildi. Patel, "Köydeki yaşlılar köyün içinde bir maymunun ölmesinin çok meşum bir olay olduğunu söyledi. Bize bir uğursuzluk, doğal bir felaket getireceğinden korkuyorduk. Köyümüzün başına kötü birşey gelmesin diye, maymunun ruhunu teskin etmeyi kararlaştırdık." dedi.

Ölen maymunun dini törenle yakılması ardından yörede yaşayan erkekler matem dolayısıyşa başlarını ve sakallarını tamamen traş ettiler. Köyden bir grup da, maymunun küllerini kutsal Ganj nehrine serpmek üzere Hinduların kutsal kenti Haridwar'a gitti.