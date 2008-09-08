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Yaşam

Ölen köpekten katiline mektup

Zehirli eti yiyerek ölen köpeğin sahibi, "Dude’den Size Mektup Var, Hayvanları Sevmeyen İnsanlara" başlıklı bir mektup yazdı.

08 Eylül 2008 03:00

İzmir'in Güzelbahçe İlçesi’nde oturan reklam ajansı sahibi Harun Aygün ve ailesine ait 7 yaşındaki Alman kurdu cinsi ’Dude’ adlı köpek, atılan zehirli eti yiyince öldü.
Harun Aygün, “Dude’den Size Mektup Var, Hayvanları Sevmeyen İnsanlara” başlığıyla, fotoğrafını da koyduğu köpeğinin ağzından yazdığı mektupta Dude’nin ailenin dördüncü çocuğu olduğunu anlattı.
Hayvanları zehirli etlerle itlaf edenlere büyük tepki gösteren Aygün, “Yaptığımız araştırmaya göre kullanılan zehir sadece resmi kurumlarda bulunuyor. Zehir, damarları kasıp kalbi durduruyor. Dude’ciğimiz yüzümüze bakarken kalbi durdu. Serumla kalp atışları tekrar başladığında, ön ayağını veterinerin elinin üzerine atmaya çalıştı, teşekkür etmek ister gibiydi. Bir dakika sonra da öldü” dedi.

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