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Yaşam

Ölen kocasının babası olduğunu öğrendi!

Valerie Spruill 3 aylık bir bebek olduğu zamandan beri, büyükannesi ve büyükbabası tarafından büyütülmüş

20 Eylül 2012 22:01

Amerika'nın Ohio eyaletinde yaşayan 60 yaşındaki Valerie Spruill, uzun yıllar evli kaldığı kocasının babası olduğunu öğrendi. Şimdi Valerie, diğer kardeşlerine ulaşmaya çalışıyor.

Valerie Spruill 3 aylık bir bebek olduğu zamandan beri, büyükannesi ve büyükbabası tarafından büyütülmüş. Valerie, annesinin sık sık onları ziyaret ettiğini, fakat o sırada onu bir aile dostu olarak düşündüğünü söylüyor. 9 yaşındayken, Christine’in aslında annesi olduğunu öğrenmiş. Bununla beraber babasının kim olduğundan bahsedilmemiş. Valerie, ileriki yıllarda Percy ile tanışmış. Çiftin 3 çocuğu ve 8 torunu olmuş. 
 
Percy 1998 yılında geçirdiği bir hastalık yüzünden 60 yaşında vefat edince, ailede bazı dedikodular başlamış. Kimsenin açık açık bir şey anlatmadığı Valerie, en sonunda gerçeği bir amcasından öğrenmiş. Percy’nin fırçasından birkaç tel saç alarak DNA testi yaptıran kadın, evlendiği adamın aslında babası olduğundan böylece emin olmuş. 
 
Valerie, kocasının ölmeden bu durumu bildiğinden yüzde yüz emin olmadığını söylüyor. Öte yandan büyük ihtimalle bu durumdan haberdar olduğunu ve ona söylemeye çekindiğini düşünüyor. Kocasının ölümünden beri Valerie terapiste gidiyor ve bu haberle başa çıkmaya çalışıyor. 
 
Akron Beacon Journal’a konuşan yaşlı kadın, “Çocukların nereden geldiklerini sorgulamaları gerekiyor, bu yüzden hikayemi anlatmaya karar verdim. Fakat bunun çok acı bir şey olduğunu da biliyorum, çünkü bu olay yüzünden mahvoldum” diyor. 
 
Valerie’nin annesi Christine ile babasının kaç çocuğu olduğu konusunda kesin bir bilgi yok. Öte yandan Valerie, 6 erkek kardeşinin olduğunu öğrenmiş. Valerie şimdi diğer kardeşlerine ulaşmaya çalışıyor. Hikayesini anlattıktan sonra kardeşlerine ulaşmanın daha kolay olabileceğini düşünüyor.
 
Valerie onları bulduğu zaman ne yapacağına ise “Hayattaki tek amacım onları bulmak ve ‘Anneniz sizi her şeye rağmen çok seviyordu. Tanrıya şükür ki benim gibi sizi de başkalarına teslim etti ve böylece çok güzel bir hayat yaşadınız’ diyebilmek” diye cevap veriyor. 
 

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